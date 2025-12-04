快訊

15項指標全未合格！小紅書涉詐財損逾2億 刑事局：暫定封鎖1年

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

港評：不想破壞氣氛 北京低調回應台灣保證實施法案

中央社／ 香港4日電

香港星島日報今天專文分析，美國總統川普近日簽署了「台灣保證實施法案」，北京方面卻未強烈回應，原因之一應是不想破壞中美目前來之不易的良好氣氛。

美國國會通過「台灣保證實施法案」（TaiwanAssurance Implementation Act）後，川普日前正式簽署成法。

星島日報刊文指出，法案要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。

文章表示，北京雖然敦促華盛頓停止美台官方往來，但反應並不強烈，沒有提出交涉。

這篇文章指出，中國外交部發言人林劍昨天回應事件時只是重申堅決反對美台展開任何形式官方往來的立場，呼籲美方慎之又慎處理台灣問題，停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

相對的，在川普第一個任期時，美方通過了「台灣旅行法」，鼓勵美台高層互訪，當時中方強烈不滿、堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

文章認為，這次北京方面沒有強烈反應、沒有提出嚴正交涉，可能是「台灣保證實施法案」只是要求國務院從「一次性」檢視改為「定期性檢查」美台交往，沒有實質措施。

此外，文章說，相信北京方面不想破壞中美目前來之不易的良好氣氛，同時也理解參眾兩院已經通過法案，川普不得不簽署，而且該法案條文仍然比較虛，如何執行仍有很大的空間。

台灣保證實施法案 美台 北京

延伸閱讀

川普大幅放寬車輛油耗標準 車價估降千元

向習近平示好？ 每日郵報稱川普強迫FBI停追共諜案

川普要重申拉丁美洲勢力範圍

反對開放邊界 川普特赦德州涉賄國會議員庫維拉

相關新聞

中法元首會談…習近平籲在核心利益上相互支持 馬克宏：堅定奉行一中

大陸國家主席習近平4日上午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的法國總統馬克宏舉行會談。央視新聞報導，習近平表示，中法...

黎智英傳在獄中牙齒腐爛、指甲脫落 港府駁斥

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力，其子女近日接受法新社專訪時指，黎智英在獄中的健康持續惡化，體重急劇下降、牙齒腐爛...

中日緊張之際 共軍東部戰區曝曾在東海與「不明飛機」對峙

值此中日因台灣問題陷入僵局，解放軍報4日在頭版刊登東部戰區海軍航空兵某師的觀察報告，題為「枕戈待旦制勝海天」，內容聲稱過...

新晉諾貝爾獎得主：中國量子計算 只輸美「幾奈秒」

中國科學家取得量子研究新進展，終結了愛因斯坦與波耳的世紀之辯。中國科學技術大學研究團隊利用光鑷囚禁的量子基態單原子，首次...

習近平與馬克宏在北京展開會談 料觸及俄烏、台灣問題

新華社4日上午報導，大陸國家主席習近平4日在北京與法國總統馬克宏舉行會談。會談開始前，習近平為到大陸進行國是訪問的馬克宏...

黎智英子女指父獄中健康轉差 牙齒腐爛指甲脫落

被控違反國安法的壹傳媒創辦人黎智英，已被囚接近5年。黎智英子女日前接受法新社訪問時透露，黎入獄後健康大為轉差，指甲變成紫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。