中法元首會談…習近平籲在核心利益上相互支持 馬克宏：堅定奉行一中

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平（右）4日上午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的法國總統馬克宏會談。（新華社）
大陸國家主席習近平4日上午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的法國總統馬克宏舉行會談。央視新聞報導，習近平表示，中法應在彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，維護好中法關係的政治基礎。馬克宏則說，法中始終相互信任與尊重，法方堅定奉行「一個中國政策」。

兩國元首也就烏克蘭危機交換意見。習近平指出，中方支持一切有利於和平的努力，「將繼續以自己的方式為危機政治解決發揮建設性作用」。中方支持歐洲國家發揮應有作用，「推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構」。

另據法新社報導，馬克宏告訴習近平，法中必須克服彼此的分歧；兩國也必須繼續努力實現世界和平與穩定，以及烏克蘭和其他受戰爭影響地區的和平與穩定。他也呼籲重新平衡貿易關係，並敦促北京與七國集團（G7）合作，建立基於規則的經濟治理體系。

兩國元首在會談後共同見證簽署核能、農食等領域多項合作文件。

馬克宏3日起訪問大陸3天，這是馬克宏2017年執政以來，第4次訪問中國大陸。他於4日上午在北京與習近平舉行會談、出席合作文件簽字儀式，並共同出席中法企業家委員會第七次會議閉幕式。

央視新聞報導，習近平在會談中強調，無論外部環境如何變化，中法兩國都應當始終展現大國的戰略眼光和獨立自主，在彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，維護好中法關係的政治基礎。

習近平表示，中法要鞏固航空、航天、核能等傳統領域合作，挖掘綠色經濟、數字經濟、生物醫藥、人工智慧、新能源等領域合作潛力。中方願進口更多法國優質產品，歡迎更多法國企業到大陸發展，也希望法方為大陸企業提供公平環境和穩定預期。

面對國際局勢，習近平形容當前世界「很不太平」，熱點問題「多點爆發、複雜難解」，強調中法同為聯合國創始成員國和安理會常任理事國，應當踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，就政治解決爭端、促進世界和平穩定加強溝通和協作。

就中歐關係，習近平指出，「脫鉤斷鏈」意味著自我封閉，保護主義不能解決世界產業結構調整的問題，雙方應該堅持夥伴關係定位，秉持開放態度推進合作，確保中歐關係沿著獨立自主、合作共贏的正確軌道發展。

央視引述馬克宏表示，法中保持密切高層交往，始終相互信任、相互尊重。法方重視對陸關係，堅定奉行「一個中國政策」，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。他還說，願同中方促進相互投資，加強經貿、可再生能源等領域合作，法方願提供公平、非歧視營商環境。

馬克宏就中歐關係表示，歐中應堅持對話合作，並實現戰略自主。面對世界地緣形勢不穩、多邊秩序受到衝擊，法中合作更顯重要，不可或缺，願同中方加強協調，共擔大國責任、堅持多邊主義，加強在應對氣候變化、保護生物多樣性、人工智慧治理等領域合作。

馬克宏 習近平

