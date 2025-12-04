中國禁毒工作會議 王小洪：嚴格落實出口管制

在美中元首於10月底會晤後就芬太尼禁毒合作達成共識之下，中國國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪針對禁毒工作表示，要加強禁毒國際合作，嚴格落實國際核查和出口管制措施。

據新華社報導，王小洪3日在國家禁毒委員會全體會議暨全國禁毒工作視訊會議上強調，要準確把握禁毒工作形勢任務，增強必勝信心，強化底線思維，健全完善毒品治理體系，堅定不移走中國特色毒品問題治理之路，打贏新時代禁毒人民戰爭。

王小洪要求，強化禁毒嚴打攻勢，持續推進「清源斷流」行動，嚴密毒品查緝防線，強化偵查破案攻堅，推進跨區域跨境協作，不斷鞏固擴大緝毒執法戰果。

他提出，要強化涉麻精藥品等成癮性物質管控，分類加強制毒物品管制，嚴格落實國際核查和出口管制措施，嚴防流失流弊；加強禁毒國際合作，著力提升禁毒工作專業化、科技化、法治化、社會化水準。

美中在今年10月底的領導人會晤就芬太尼禁毒合作達成共識，美國把因芬太尼對中國加徵的關稅降到10%，中國則承諾加強對芬太尼前體化學品的管控。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885