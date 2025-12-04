聽新聞
黎智英傳在獄中牙齒腐爛、指甲脫落 港府駁斥
壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力，其子女近日接受法新社專訪時指，黎智英在獄中的健康持續惡化，體重急劇下降、牙齒腐爛，而且指甲變色脫落。香港政府3日晚間發布千字文反駁，批評媒體歪曲事實、顛倒黑白，稱黎智英在羈押期間「得到適切待遇及醫療照顧」。
黎智英被控違反「國安法」已遭拘捕5年，12月8日將在獄中度過78歲生日。法新社3日刊登黎智英女兒黎采及兒子黎崇恩的訪問。
黎采表示，牢房沒有冷氣，夏季氣溫可以高達攝氏44度，而患有糖尿病的父親「肉眼可見瘦了非常多」，而且比之前虛弱很多，指甲在脫落之前變成紫灰色或綠色，牙齒也開始腐爛。黎采指控獄警耍手段，如拒絕讓天主教徒的父親領聖餐。他們呼籲英國、美國政府持續向北京施壓。
香港政府3日晚間發布新聞稿反駁報導內容，點名「包括法國新聞社在內的一些媒體」報導歪曲事實，企圖抹黑香港特區，違背新聞工作者專業操守。
港府發言人表示，黎智英在羈押期間得到適切待遇及醫療照顧，強調懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康，包括提供良好的通風環境、合適和及時的醫療支援，以及宗教服務；同時也為在囚人士提供有益健康的食物，符合國際健康指引。
港府發言人引述今年8月公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師已向法庭清楚表明，懲教院所為黎智英每日安排醫療檢查，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，並指懲教署有安排專職教士按黎智英的意願提供宗教服務。
至於單獨監禁，港府發言人稱，這一直是根據黎智英本人的意願、並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排。
