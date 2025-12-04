中日緊張之際 共軍東部戰區曝曾在東海與「不明飛機」對峙

值此中日因台灣問題陷入僵局，解放軍報4日在頭版刊登東部戰區海軍航空兵某師的觀察報告，題為「枕戈待旦制勝海天」，內容聲稱過去曾在一次東海執行遠海訓練任務時，遇上2架「不明飛機」快速抵近，時而盤旋上升，時而加速俯衝，甚至秀出機身掛載的導彈，距離共機不到百米，雙方對峙近20分鐘。

這篇文章表示，東海之上，波詭雲譎，一架巡航戰機警惕地關注著海空的一舉一動。常態化巡航的意義，在廣闊海空域的「盲區」中愈發凸顯。儘管海上有水面艦艇晝夜巡弋，陸上有雷達嚴密偵察，但海空交匯的立體空間里，仍存在著這些偵察觸角難以覆蓋的角落。

文章提到，一次遠海訓練任務，「險情突然降臨」。座艙態勢畫面顯示，2架「不明飛機」正快速抵近，當時，陸方戰機缺少殲擊機護航，在遠離大陸的陌生空域，雙方力量懸殊。對方飛機時而盤旋上升，時而加速俯衝，甚至多次秀出機身掛載的導彈；最近時，外機距共機不到100公尺。

報導重構當時情況稱，共機機長發號施令：「立即發出語音警告！」並帶領團隊保持飛行姿態，繼續朝目標空域飛行。雙方對峙近20分鐘後，共機頂住壓力，飛抵預定空域，圓滿完成訓練任務。

報導引述一名孫姓飛官說，「當時我只想著堅決完成任務，高度1公尺都不能變、航向1度也不能偏！」孫姓飛官還說，這是一次難得的實戰歷練，並透露每次執行完任務，他們都會把對手的戰術特點、裝備性能等記錄在冊並加以分析研究，形成針對性的「方案庫」「策略集」。

報導形容，「起飛就是戰鬥，升空就要迎敵」，這次經歷，讓每一名官兵守護「祖國海空」的決心更加堅定。如今，這樣的巡航任務幾乎每天都在進行。

這篇文章表示，這幾年，解放軍加快新質戰鬥力建設，這個東部戰區海軍航空兵某師的特種機常年擔負戰備巡航任務，以「小體系」、「小編組」訓練模式，每次巡航前都會根據任務區域特點，臨機與附近艦艇組成小編組，在巡航途中開展針對性反潛訓練，既完成戰備任務，又提升協同能力。

中日因日相高市早苗「台灣有事」言論引爆外交風波，大陸除了有海警在釣魚台爭端海域施壓，共軍也持續在渤海、黃海密集展開軍事演訓，加大對日軍事威脅力度。