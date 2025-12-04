聽新聞
0:00 / 0:00
習近平與馬克宏在北京展開會談 料觸及俄烏、台灣問題
新華社4日上午報導，大陸國家主席習近平4日在北京與法國總統馬克宏舉行會談。會談開始前，習近平為到大陸進行國是訪問的馬克宏舉行了歡迎儀式。
馬克宏3日下午抵達北京，大陸外交部長王毅到場接機。馬克宏將對大陸進行為期3天的訪問，先後到訪北京、成都。
這是馬克宏2017年執政以來，第4次訪問中國大陸，也是對去年習近平在中法建交60周年之際訪問法國的回訪。
大陸外交部早前指出，習近平與馬克宏在會談中，將共同引領新形勢下中法關係發展，並就「重大國際和區域熱點問題」，深入交換意見。
分析普遍認為，俄烏停火將是兩國領導人會談的重要議程之一。此外，近期大陸與日本就台灣問題發生爭端，北京一直希望得到聯合國安理會5個常任理事國之一的法國的支持。
大陸外長王毅3日已先會見法國外長巴霍，並主動提及近期中日因日相高市早苗「台灣有事」言論引發的外交緊張，喊話法方「繼續理解並支持中方正當立場」，據陸方新聞稿，巴霍強調堅定奉行一中政策。兩人也談及俄烏停火談判，王毅指出，應鼓勵各方談下去，而不能拖後腿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言