黎智英子女指父獄中健康轉差 牙齒腐爛指甲脫落

中央社／ 台北4日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（路透資料照）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（路透資料照）

被控違反國安法的壹傳媒創辦人黎智英，已被囚接近5年。黎智英子女日前接受法新社訪問時透露，黎入獄後健康大為轉差，指甲變成紫灰色和綠色並遂漸脫落，牙齒也開始腐爛，比以前虛弱很多。

法社新3日刊登黎智英女兒黎采及兒子黎崇恩的訪問，這是黎采首次公開接受媒體訪問。報導表示，黎采正在華盛頓，家人也在華盛頓尋求外界對父親的支持。

黎智英將於12月8日在獄中度過78歲生日。黎的子女表示，患有糖尿病的黎智英被單獨囚禁，監獄裡沒有空調，夏季氣溫高達攝氏44度。

黎采表示，她離開香港前數月曾到監獄探視父親。她說，父親明顯瘦了很多，而且比以前虛弱很多；指甲在脫落之前變成紫灰色或綠色，牙齒也開始腐爛。

黎采表示，獄警拒絕讓本身是天主教徒的父親領聖餐，並在知道黎智英喜歡吃咖哩汁後，沒有再給他咖哩汁。

黎崇恩在訪問中表示，希望美國總統川普（DonaldTrump）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）能夠繼續向中國提出有關父親的問題，父親是英國公民。

黎崇恩表示，把父親送上飛機送走只需要2小時，「這樣做是人道的，也是正確的」，「他們已經讓他受夠了這種折磨。」

黎智英被控違反香港國安法中的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，2020年12月底被關押後不准保釋，之後被法庭判欺詐罪罪名成立，被判囚5年9個月。

黎智英被控違反國安法的案件，檢辯雙方已完成結案陳詞，正等待法庭判決。

黎智英 國安法 指甲

