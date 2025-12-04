王毅與法國外長會談 主動提高市涉台言論、籲法「支持中方立場」

法國總統馬克宏3日抵達北京展開國是訪問，今天（4日）將與大陸國家主席習近平會談。大陸外長王毅昨日先會見了法國外長巴霍，並主動提及近期中日因日相高市早苗「台灣有事」言論引發的外交緊張，喊話法方「繼續理解並支持中方正當立場」，據陸方新聞稿，巴霍強調堅定奉行一中政策。兩人也談及俄烏停火談判，王毅指出，應鼓勵各方談下去，而不能拖後腿。

據大陸外交部網站發布，王毅3日在北京會見巴霍時說，馬克宏正式開啟第4次對陸國是訪問。兩國元首每次交往，不僅是中法關係的重要議程，也會引起國際社會高度關注。

王毅表示，面對當前錯綜複雜的全球性挑戰，中法有必要加強溝通與合作，承擔起作為大國和聯合國安理會常任理事國的共同責任。相信在雙方共同努力下，此訪將進一步增進戰略互信，深化戰略合作，為中法全面戰略夥伴關係發展注入新動力。

新聞稿中提到，王毅還介紹了「日本現職領導人」（指高市早苗）的「涉台錯誤言論」本質和嚴重危害，闡述了中方原則立場，表示中法同為二戰戰勝國，應共同維護用鮮血換來的二戰勝利成果，絕不允許日本借台灣問題生事，重蹈歷史覆轍。王毅說，希望並相信法方將繼續理解並支持中方正當立場。

中方引述巴霍表示，馬克宏高度重視對陸關係，特別是與習近平的特殊深厚友誼。當今世界危機四伏並呈現擴散蔓延態勢。作為安理會常任理事國，法中有責任以建設性方式共同維護世界和平。

巴霍表示，法方堅定奉行「一個中國政策」，期待通過馬克宏此訪進一步增進兩國人民間友好與合作。感謝中方為此訪作出的積極努力，相信訪問會取得豐碩成果。

巴霍還提到，法方致力於推動歐盟獨立自主，願積極推動歐中關係發展。

據發布，雙方還就烏克蘭危機等問題交換了意見。王毅表示，各方開始積極探討危機的政治解決，這一勢頭來之不易，值得珍惜。儘管各方立場仍有分歧，「但我們應鼓勵當事各方談起來，談下去，而不能拖後腿，更不要出難題。」

馬克宏與習近平4日將在北京舉行會談，路透先前指，由於近期中日關係緊張，法方顧問表示，馬克宏將主張維持台海現狀，並敦促中方不要升級事態。

馬、習2人也將討論俄烏停火，法方希望大陸能說服並影響俄羅斯盡快實現停火，並通過談判鞏固停火。