快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅與法國外長會談 主動提高市涉台言論、籲法「支持中方立場」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在法國總統馬克宏3日抵達北京展開國是訪問之初，大陸外長王毅同日會見了法國外長巴霍，並主動提及近期中日因日相高市早苗「台灣有事」言論引發的外交緊張，喊話法方「繼續理解並支持中方正當立場」。（圖／取自大陸外交部網站）
在法國總統馬克宏3日抵達北京展開國是訪問之初，大陸外長王毅同日會見了法國外長巴霍，並主動提及近期中日因日相高市早苗「台灣有事」言論引發的外交緊張，喊話法方「繼續理解並支持中方正當立場」。（圖／取自大陸外交部網站）

法國總統馬克宏3日抵達北京展開國是訪問，今天（4日）將與大陸國家主席習近平會談。大陸外長王毅昨日先會見了法國外長巴霍，並主動提及近期中日因日相高市早苗「台灣有事」言論引發的外交緊張，喊話法方「繼續理解並支持中方正當立場」，據陸方新聞稿，巴霍強調堅定奉行一中政策。兩人也談及俄烏停火談判，王毅指出，應鼓勵各方談下去，而不能拖後腿。

據大陸外交部網站發布，王毅3日在北京會見巴霍時說，馬克宏正式開啟第4次對陸國是訪問。兩國元首每次交往，不僅是中法關係的重要議程，也會引起國際社會高度關注。

王毅表示，面對當前錯綜複雜的全球性挑戰，中法有必要加強溝通與合作，承擔起作為大國和聯合國安理會常任理事國的共同責任。相信在雙方共同努力下，此訪將進一步增進戰略互信，深化戰略合作，為中法全面戰略夥伴關係發展注入新動力。

新聞稿中提到，王毅還介紹了「日本現職領導人」（指高市早苗）的「涉台錯誤言論」本質和嚴重危害，闡述了中方原則立場，表示中法同為二戰戰勝國，應共同維護用鮮血換來的二戰勝利成果，絕不允許日本借台灣問題生事，重蹈歷史覆轍。王毅說，希望並相信法方將繼續理解並支持中方正當立場。

中方引述巴霍表示，馬克宏高度重視對陸關係，特別是與習近平的特殊深厚友誼。當今世界危機四伏並呈現擴散蔓延態勢。作為安理會常任理事國，法中有責任以建設性方式共同維護世界和平。

巴霍表示，法方堅定奉行「一個中國政策」，期待通過馬克宏此訪進一步增進兩國人民間友好與合作。感謝中方為此訪作出的積極努力，相信訪問會取得豐碩成果。

巴霍還提到，法方致力於推動歐盟獨立自主，願積極推動歐中關係發展。

據發布，雙方還就烏克蘭危機等問題交換了意見。王毅表示，各方開始積極探討危機的政治解決，這一勢頭來之不易，值得珍惜。儘管各方立場仍有分歧，「但我們應鼓勵當事各方談起來，談下去，而不能拖後腿，更不要出難題。」

馬克宏與習近平4日將在北京舉行會談，路透先前指，由於近期中日關係緊張，法方顧問表示，馬克宏將主張維持台海現狀，並敦促中方不要升級事態。

馬、習2人也將討論俄烏停火，法方希望大陸能說服並影響俄羅斯盡快實現停火，並通過談判鞏固停火。

馬克宏 中日關係 王毅 高市早苗

延伸閱讀

中俄高層會面 就日本問題 「達成高度共識」

軍費13連增、放寬武器出口 中國再致函聯國注意日本重啟武裝

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

法應對俄威脅 明年增3000年輕自願兵 2035年多5萬人服役

相關新聞

習近平與馬克宏在北京展開會談 料觸及俄烏、台灣問題

新華社4日上午報導，大陸國家主席習近平4日在北京與法國總統馬克宏舉行會談。會談開始前，習近平為到大陸進行國是訪問的馬克宏...

王毅與法國外長會談 主動提高市涉台言論、籲法「支持中方立場」

法國總統馬克宏3日抵達北京展開國是訪問，今天（4日）將與大陸國家主席習近平會談。大陸外長王毅昨日先會見了法國外長巴霍，並...

獨／小三通上演「海上空中監獄」 陸方悄悄送回10詐騙犯

廈金小三通昨日悄悄上演一齣「海上版空中監獄」。10名在柬埔寨詐騙集團行騙的台籍通緝犯在中國大陸服刑完畢，遭大陸公安強制押...

黎智英子女指父獄中健康轉差 牙齒腐爛指甲脫落

被控違反國安法的壹傳媒創辦人黎智英，已被囚接近5年。黎智英子女日前接受法新社訪問時透露，黎入獄後健康大為轉差，指甲變成紫...

台人申領三證件 陸國台辦：合法權利

面對我政府收緊兩岸單一戶籍制，註銷申領大陸定居證、身分證者的台灣身分，大陸國台辦昨藉例行記者會的官媒提問，詳細介紹台灣人...

馬克宏會習近平 聚焦和平與經濟

時隔兩年，法國總統馬克宏昨抵北京，對大陸展開為期三天的國是訪問，今日將與大陸國家主席習近平會談，料聚焦經貿與俄烏戰事，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。