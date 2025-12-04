香港立法會選舉7日舉行 市民或冷淡投票

（德國之聲中文網）香港政府將按原計劃於本周日（12月7日）舉行立法會選舉。幾天前香港大埔宏福苑發生大型火災，造成至少156人罹難。事件發生後，立法會選舉是否會如期舉行曾引起熱議。香港特首李家超本周宣布選舉如期舉行。他表示：“我們必須放眼長遠，堅定前行，穩步推進社會的正常運作……必須前行，才能化悲痛為力量。”他說，選舉按照計劃舉行，將讓新一屆議員能盡快投入支持災後重建與改革的工作。

分析人士預計，星期日的投票將在嚴密警力戒備下進行，投票率可能偏低。香港上周末開始一連三日悼念火災遇難者。提及選舉，立法會議員葉劉淑儀表示：“我們已決定不用以往那種傳統、鮮豔、花俏的拉票方式，而改以低調進行。我們把橫額都收起來了。“她也補充表示：“投票率很可能會較低……市民受到了極大創傷。”

在火災發生地大埔，無論是前來悼念的人們，還是仍對政府反應感到不滿的居民，星期日的選舉似乎並不是他們當前關注的重點。

港府官員表示，將為受影響居民安排接駁巴士前往投票。在宏福苑外，已經掛起了建制派民建聯的選舉橫額。37 歲的一名悼念者向路透社表示：“說真的，這很讓人氣憤，我覺得這是不尊重。”他特地趕在上班前來獻花。他說：“大家都還在哀悼，我真的覺得除了向死者致敬、確保所有受難者和受影響的人得到妥善照顧之外，不應該有任何其他優先事項。”50 歲的方女士則表示:“整個制度充滿漏洞，但他們還在舉行選舉？這有什麼意義？“

選舉改革

過去，香港立法會一直被視為“一國兩制“框架下保障民主自由的象征。然而，2021年香港實施了選舉新制，這是自香港回歸以來香港政治制度最大的改革，立法會的直選議席由35席減至20 席，並對參選人實施國安審查。

香港大學政治學榮休教授卜約翰(John Burns) 指出，傳統上約佔香港選民六成的泛民主派，自改革後普遍對選舉采取冷淡態度。投票率由2016年的58.3%，跌至2021年的歷史新低30.2%。卜約翰表示：“我不認為投票率會比上一次高多少。如果更低，那將反映市民的不滿與怨氣……從中央政府（北京）的角度來看，他們希望透過選舉獲得合法性……而提高投票率是一種方式。“

許多候選人刻意避免將選舉聚焦於火災事件或要求政府問責的議題。包括大埔在內選區的七名候選人，以及建築相關行業的候選人，對路透社有關火災的采訪請求均未回復。

