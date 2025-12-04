聽新聞
台人申領三證件 大陸國台辦：合法權利
面對我政府收緊兩岸單一戶籍制，註銷申領大陸定居證、身分證者的台灣身分，大陸國台辦昨藉例行記者會的官媒提問，詳細介紹台灣人在大陸申領居住證、定居證、身分證「三證件」。國台辦發言人張晗說，台灣居民申請上述證件是「合法權利」，指大陸將進一步為台灣同胞來大陸提供更多便利。
陸委會昨晚回應，兩岸身分單一制度是兩岸人員往來交流秩序的重要基礎，中共近年為推行統戰，對台灣人濫發定居證及身分證，政府不會坐視其威脅，將持續落實相關法令。
張晗昨透過圖表，介紹台人在大陸申領前述證件的條件、流程，表示「台灣居民自願申領大陸身分證件是其享有的合法權利」，強調台灣居民申領完全是自願行為，聲稱大陸將依法嚴格保護申請材料，不會洩露當事人個資，並呼籲謹防詐騙。
後，媒體追問未來是否推出更多措施，以及如何評論台灣註銷持大陸定居證、身分證者的台灣身分，和陸方是否允許台灣人在陸有「雙重戶籍」等。張晗則僅回應強調「兩岸同胞都是中國人」、「世界上只有一個中國」等一貫立場，並說大陸將進一步為台灣同胞來大陸提供更多便利。
至於賴總統反對國民黨提案修「國籍法」保障陸配參政權，張晗則批評指，民進黨打壓欺凌陸配群體，不斷挑戰「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實，我們對此予以強烈譴責。
另，昨大陸司法部公告，取得大陸律師職業資格和職業證書的台灣人，在大陸代理民事案件範圍從原有五大類二三七項擴大至九大類二九九項，新增海事海商、人格權等數十項。
