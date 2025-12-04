聽新聞
0:00 / 0:00

荷經濟大臣取消訪陸 安世事件添變

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

安世半導體問題引發中國大陸與荷蘭激烈交鋒，在荷蘭撤銷行政干預的命令後，問題仍未徹底解決。荷蘭經濟大臣卡雷曼斯則在二日表示，因行程安排衝突，已取消原定本月的訪陸行程，為事件再度投下變數。

荷蘭政府九月底宣布接管安世半導體，隨後發生供應鏈危機，直至上月十九日荷方宣布暫停對安世半導體干預，但因十月七日的企業法庭裁決依舊處於生效狀態，安世母公司聞泰科技對安世的控制權仍然受限，雙方爭端並未完全落幕。

路透報導，卡雷曼斯在致荷蘭國會的信中表示，他已取消本月對大陸的訪問，理由是因日程衝突，他也與大陸商務部長作出安排，如有必要，他可以在短時間內前往，就安世爭端進行會談。他還指，在九月十八日收到訊息稱安世當時的管理層已深度推進將營運遷往中國大陸的計畫，這對歐洲經濟安全構成威脅，故在九月廿五日原則上決定介入，並在介入後才告知英國、德國、美國和中國大陸。

近期，大陸聞泰科技將阿姆斯特丹企業法庭告上荷蘭最高法院，要求恢復對安世半導體的控制權。而大陸商務部長王文濤在十一月廿六日與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視訊會談，據陸方消息，雙方將共同敦促安世荷蘭與安世中國盡快開展建設性溝通，找到長期解決方案。

此外，英國政府將是否批准大陸新使館選址（皇家鑄幣廠舊址）的決定期限，由十二月十日再度延後至明年一月，而屆時英國首相施凱爾預計將訪問北京。大陸駐英國使館發言人在二日晚間表示強烈不滿，「我們強烈敦促英方盡快批准中方規畫申請，以免進一步損害雙方的互信與合作」。

荷蘭 北京 半導體

延伸閱讀

大使館新館舍審批再延至明年1月 陸駐英使館：強烈不滿

中國巨型使館興建案 英國再次延後核准期限

英媒：英首相施凱爾明年一月底訪問中國

英國收緊庇護政策 難民居留等待期延長至20年

相關新聞

馬克宏會習近平 聚焦和平與經濟

時隔兩年，法國總統馬克宏昨抵北京，對大陸展開為期三天的國是訪問，今日將與大陸國家主席習近平會談，料聚焦經貿與俄烏戰事，除...

荷經濟大臣取消訪陸 安世事件添變

安世半導體問題引發中國大陸與荷蘭激烈交鋒，在荷蘭撤銷行政干預的命令後，問題仍未徹底解決。荷蘭經濟大臣卡雷曼斯則在二日表示...

台人申領三證件 陸國台辦：合法權利

面對我政府收緊兩岸單一戶籍制，註銷申領大陸定居證、身分證者的台灣身分，大陸國台辦昨藉例行記者會的官媒提問，詳細介紹台灣人...

福建推兩岸標準共通條例 陸委會：對台灣不生效力

中國大陸福建省人大常委會日前表決通過「福建省促進兩岸標準共通條例」。陸委會表示，對台灣不生效力，台灣的標準制定依據台灣相...

陸國台辦介紹領用大陸證件流程 陸委會批「濫發」：不會坐視威脅

面對我政府查處台人領用大陸身分證件，大陸國台辦3日在記者會仍大篇幅介紹台灣民眾申領大陸居住證、定居證及身分證的流程，並強...

中歐貿易緊張之際 馬克宏抵北京開始為期三天國事訪問

在中歐貿易緊張局勢加劇之際，法國總統馬克宏今日抵達北京，開始對中國大陸進行為期三天的國事訪問。馬克宏的顧問團隊表示，繼日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。