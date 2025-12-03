聽新聞
0:00 / 0:00
陸國台辦介紹領用大陸證件流程 陸委會批「濫發」：不會坐視威脅
面對我政府查處台人領用大陸身分證件，大陸國台辦3日在記者會仍大篇幅介紹台灣民眾申領大陸居住證、定居證及身分證的流程，並強調「台灣是中國的一部分」。陸委會回應，中共近年為推行統戰，對台灣人濫發定居證及身分證，政府不會坐視其威脅。
陸委會3日晚間透過書面表示，兩岸身分單一制度已經運作超過30年，這是兩岸人員往來交流秩序的重要基礎。中共近年為推行統戰，對台灣人濫發定居證及身分證，政府不會坐視其對我法律秩序的威脅，將持續落實執行相關法令規定。
另，福建省人大常委會近日表決通過「福建省促進兩岸標準共通條例」，將於明年1月1日起施行，國台辦發言人張晗3日在記者會上表示，這是首部以促進兩岸標準共通為主題制定的地方性法規，對打造兩岸共同市場、深化兩岸融合發展具有重要意義。
對此，陸委會指出，「行業標準共通」是2019年1月2日中共公布「習五條」政策指示事項之一，後續並已納入2023年「閩台融合21條」工作項目，過去2年福建省政府不定期發布所謂兩岸共通標準成果，進行「促統、促融」統戰宣傳。
陸委會強調，本次陸方制定「福建省促進兩岸標準共通條例」，僅適用在中國福建省，對台灣不生效力。我方的標準制定，將依我方相關規定辦理，涉及我方公權力的標準制定項目，非陸方可片面決定。
陸委會表示，政府提醒參與中方制定標準的國人、企業、機構或團體，依「兩岸人民關係條例」第5條之1第2項規定，未經政府授權，不得簽署涉及台灣地區公權力之協議；與陸方相關部門從事合作行為，應注意遵守兩岸條例第33條之1相關規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言