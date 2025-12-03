快訊

陸國台辦介紹領用大陸證件流程 陸委會批「濫發」：不會坐視威脅

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦3日在記者會介紹台灣民眾申領大陸身分證件的流程，陸委會回應，中共近年為推行統戰，對台灣人濫發定居證及身分證，政府不會坐視其威脅。（圖／聯合報系資料照片）
面對我政府查處台人領用大陸身分證件，大陸國台辦3日在記者會仍大篇幅介紹台灣民眾申領大陸居住證、定居證及身分證的流程，並強調「台灣是中國的一部分」。陸委會回應，中共近年為推行統戰，對台灣人濫發定居證及身分證，政府不會坐視其威脅。

陸委會3日晚間透過書面表示，兩岸身分單一制度已經運作超過30年，這是兩岸人員往來交流秩序的重要基礎。中共近年為推行統戰，對台灣人濫發定居證及身分證，政府不會坐視其對我法律秩序的威脅，將持續落實執行相關法令規定。

另，福建省人大常委會近日表決通過「福建省促進兩岸標準共通條例」，將於明年1月1日起施行，國台辦發言人張晗3日在記者會上表示，這是首部以促進兩岸標準共通為主題制定的地方性法規，對打造兩岸共同市場、深化兩岸融合發展具有重要意義。

對此，陸委會指出，「行業標準共通」是2019年1月2日中共公布「習五條」政策指示事項之一，後續並已納入2023年「閩台融合21條」工作項目，過去2年福建省政府不定期發布所謂兩岸共通標準成果，進行「促統、促融」統戰宣傳。

陸委會強調，本次陸方制定「福建省促進兩岸標準共通條例」，僅適用在中國福建省，對台灣不生效力。我方的標準制定，將依我方相關規定辦理，涉及我方公權力的標準制定項目，非陸方可片面決定。

陸委會表示，政府提醒參與中方制定標準的國人、企業、機構或團體，依「兩岸人民關係條例」第5條之1第2項規定，未經政府授權，不得簽署涉及台灣地區公權力之協議；與陸方相關部門從事合作行為，應注意遵守兩岸條例第33條之1相關規定。

