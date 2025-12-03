福建推兩岸標準共通條例 陸委會：對台灣不生效力

中國大陸福建省人大常委會日前表決通過「福建省促進兩岸標準共通條例」。陸委會表示，對台灣不生效力，台灣的標準制定依據台灣相關規定辦理，非對岸可片面決定。

大陸委員會（陸委會）3日晚透過書面表示，「行業標準共通」是2019年1月2日中共公布「習五條」政策指示事項之一，後續納入2023年「閩台融合21條」工作項目，過去2年福建省政府不定期發布所謂的「兩岸共通標準成果」，進行「促統、促融」統戰宣傳。

陸委會強調，「福建省促進兩岸標準共通條例」僅適用在對岸，對台灣不生效力。台灣的標準制定依據台灣相關規定辦理，「涉及我方公權力的標準制定項目，非陸方可片面決定」。

陸委會提醒參與中國大陸制定標準的國人、企業、機構或團體，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第5條之1第2項規定，未經政府授權，不得簽署涉及台灣地區公權力的協議；與中國大陸相關部門從事合作行為，應注意兩岸條例第33條之1相關規定。

中國大陸福建省人大常委會11月27日表決通過「福建省促進兩岸標準共通條例」，這是中國大陸首部為促進兩岸標準共通制定的地方性法規，將於明年1月1日起實施。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人張晗今天在例行記者會上表示，福建省累計研制兩岸共通標準308項，條例的推出是將福建省近年的經驗與做法上升為法規，突出「通」和「同」二字。