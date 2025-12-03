快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

反腐風刮向消防部門！2025年大陸7名省區總隊長被查

中央社／ 台北3日電

中國反腐風暴刮向以往較少被注意的消防部門。中國媒體報導，據不完全統計，今年以來，中國至少有7名省級行政區的消防總隊長被查。而雲南省近半年來除消防總隊長被查外，連副總隊長及政委也已被查。

中新網報導，這7名被查的省區消防總隊長，分別為重慶市消防救援總隊長李俊東，湖南省消防救援總隊長鄭西，雲南省森林消防總隊長齊興彬，浙江省消防救援總隊長蔡衛國，內蒙古自治區消防救援總隊長兼應急管理廳副廳長李俊豐；寧夏回族自治區消防救援總隊長唐國忠；四川省森林消防總隊長夏進榮。

雲南省是消防領域反腐的重災區。除前述的雲南省森林消防總隊長齊興彬在6月30日被查外，該省森林消防總隊副總隊長羅爽也在9月5日被查，該總隊政治委員張福彥則在11月25日被查。不到5個月內，雲南省森林消防總隊職務最高的3名主管相繼被查。

報導指出，中共中紀委今年以「權力集中、資金密集、資源富集」為由，將消防等領域明確列為反腐重點，全國消防領域開始進行系統性整治，並指在「嚴懲、嚴治的強大震懾」下，不少幹部選擇主動投案，前述的蔡衛國及齊興彬即為主動投案。

反腐 中共

延伸閱讀

女子獨攀八仙山落滑山坡受傷 台中消防順利救援

影／台南南區木炭工廠倉庫火警 現場濃煙密布消防搶救

影／已操壞3輛挖土機 許仁澤：台南烏樹林大火明午前撲滅

路祭殉職消防員 親友淚喊「阿豪，返來啦」灑水儀式現彩虹

相關新聞

宏都拉斯有望棄陸與我復交？陸外交部細數建交影響 密切關注大選結果

我外交部長林佳龍3日表示，對於我國與宏都拉斯（陸譯洪都拉斯）恢復邦交一事持開放態度。大陸外交部發言人林劍3日下午主持例行...

雙城論壇蔣萬安是否見國台辦官員？國台辦對相關規劃僅答「這1句」

有關今年台北上海雙城論壇舉辦，台北市長蔣萬安1日鬆口說大概確定在12月底，正跟上海方協調細節。對於蔣萬安此行是否會與大陸...

王世堅喊「最後一個踏上中國」 陸國台辦回：作秀真是沒出息

民進黨立委王世堅早前因質詢片段，被改編為「沒出息」神曲在陸網爆紅，也使「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」成為大陸...

賴清德批陸「要把台灣人變中國人」 國台辦：一國兩制是善意共贏

賴清德總統2日接見北美台灣鄉親時說，所謂「九二共識一個中國原則台灣方案」就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者」治台...

介紹辦「3證件」流程 陸國台辦：台灣人自願申請是合法權利

面對我政府查處台灣人申領大陸定居證、身分證，並註銷其台灣身分，大陸國台辦3日在例行記者會上，藉由官媒提問，用圖表介紹台胞...

中歐貿易緊張之際 馬克宏抵北京開始為期三天國事訪問

在中歐貿易緊張局勢加劇之際，法國總統馬克宏今日抵達北京，開始對中國大陸進行為期三天的國事訪問。馬克宏的顧問團隊表示，繼日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。