反腐風刮向消防部門！2025年大陸7名省區總隊長被查
中國反腐風暴刮向以往較少被注意的消防部門。中國媒體報導，據不完全統計，今年以來，中國至少有7名省級行政區的消防總隊長被查。而雲南省近半年來除消防總隊長被查外，連副總隊長及政委也已被查。
中新網報導，這7名被查的省區消防總隊長，分別為重慶市消防救援總隊長李俊東，湖南省消防救援總隊長鄭西，雲南省森林消防總隊長齊興彬，浙江省消防救援總隊長蔡衛國，內蒙古自治區消防救援總隊長兼應急管理廳副廳長李俊豐；寧夏回族自治區消防救援總隊長唐國忠；四川省森林消防總隊長夏進榮。
雲南省是消防領域反腐的重災區。除前述的雲南省森林消防總隊長齊興彬在6月30日被查外，該省森林消防總隊副總隊長羅爽也在9月5日被查，該總隊政治委員張福彥則在11月25日被查。不到5個月內，雲南省森林消防總隊職務最高的3名主管相繼被查。
報導指出，中共中紀委今年以「權力集中、資金密集、資源富集」為由，將消防等領域明確列為反腐重點，全國消防領域開始進行系統性整治，並指在「嚴懲、嚴治的強大震懾」下，不少幹部選擇主動投案，前述的蔡衛國及齊興彬即為主動投案。
