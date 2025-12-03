中歐貿易緊張之際 馬克宏抵北京開始為期三天國事訪問

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
去年11月，大陸國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見法國總統馬克宏。（新華社）
在中歐貿易緊張局勢加劇之際，法國總統馬克宏今日抵達北京，開始對中國大陸進行為期三天的國事訪問。馬克宏的顧問團隊表示，繼日本首相近期「台灣有事」的言論引發與北京的外交爭端後，馬克宏會推動維持台灣現狀，並敦促中國不要升級事態。

新華社報導，應大陸國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏12月3日抵達北京，開始進行為期三天的國事訪問。這是馬克宏第四次對中國大陸進行國事訪問，也是對習近平在去年中法建交60周年之際對法國進行歷史性國事訪問的回訪。

大陸外交部發言人表示，中方願同法方一道，以此訪為契機，弘揚中法建交精神，加強戰略溝通，深化務實合作，密切多邊協調，推動中法全面戰略夥伴關係取得新進展，為促進中歐關係健康穩定發展、維護多邊主義和世界和平穩定繁榮作出更大貢獻。

路透報導，榮鼎集團中國分析師巴爾金（Noah Barkin）表示，馬克宏需要向大陸領導人明確表示，歐洲將對來自北京日益增長的經濟和安全威脅做出回應，同時防止緊張局勢升級，防止全面貿易戰和外交破裂。

此外，馬克宏2023年訪華後返回法國時受訪，發表有關台灣的言論，引發美國強烈反彈。馬克宏的顧問團隊表示，繼日本首相近期「台灣有事」的言論引發與北京的外交爭端後，馬克宏會推動維持台灣現狀，並敦促中國不要升級事態。

