英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日表示，不會為了擴大對陸貿易關係而犧牲國家安全，英國政府並推遲就是否批准中國擬建的駐英新使館做出決定。大陸學者表示，英國之所以如同施凱爾形容的忽冷忽熱，關鍵在對華政策緊跟美國，沒有體現出自主性。

施凱爾近日在倫敦發表年度外交政策演說時表示，工黨政府將對大陸採取更親商的政策，但不會為了擴大貿易關係而犧牲國家安全；另一方面，英國政府推遲就是否批准中國擬建的駐英新使館做出決定，當局計畫1月份給出答案。

財聯社報導，針對英國政府再次推遲了關於是否允許中方在倫敦修建新大使館的決定，大陸外交部發言人林劍在3日的例行記者會上表示，中方的館舍規劃申請早已完備，英方再次推遲批准，沒有任何道理。林劍表示，所謂的理由完全站不住腳，「中方對此嚴重關切，強烈不滿，我們將認真地評估形勢，維護自身的正當利益。」

俄通社報導，關於英國近日對大陸採取的各項行動，上海外國語大學英國研究中心研究員丁冬漢表示，英國經濟目前陷入很大困境，英國之所以忽冷忽熱，關鍵在對華政策緊跟美國，沒有體現出自主性。

他表示，當美國川普政府認識到打壓中國不可能成功，對華政策開始趨於穩定時，施凱爾的發言表明，英國為了自身經濟利益，也不得不跟隨美國改變對華政策。

丁冬漢強調，對中國而言，中英之間沒有根本利益衝突。前段時間的關係波動，主要責任都在英國自身。只要英國切實想要改善與中國的關係，並真正在政策上體現出誠意，中國應該鼓勵和歡迎。