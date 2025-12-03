快訊

宏都拉斯有望棄陸與我復交？陸外交部細數建交影響 密切關注大選結果

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
9月3日，中國大陸援助宏都拉斯擴建的首所農業學校項目竣工儀式，在該國中部城市科馬亞瓜舉行。（新華社資料照）
9月3日，中國大陸援助宏都拉斯擴建的首所農業學校項目竣工儀式，在該國中部城市科馬亞瓜舉行。（新華社資料照）

外交部長林佳龍3日表示，對於我國與宏都拉斯（陸譯洪都拉斯）恢復邦交一事持開放態度。大陸外交部發言人林劍3日下午主持例行記者會時對此回應，一個中國原則是中洪關係的政治基礎和根本前提。他還細數雙方建交2年多來，各領域的合作成果豐碩。台獨分裂活動逆歷史潮流，注定是絕路一條。

林佳龍3日在立法院外交及國防委員會報告前受訪稱，宏都拉斯總統選舉正在開票，我方密切注意，且對於2位友台的總統候選人保持良好互動，期待台、宏在大選後，建立平等互惠的關係，他對於我國與宏都拉斯恢復邦交1事持開放態度，將積極跟宏國總統當選人洽談未來雙邊外交關係。

林劍則對此表示，一個中國原則是中洪關係的政治基礎和根本前提。中洪建交2年多來，雙邊關係快速發展，各領域的合作成果豐碩。

他重申陸方對宏都拉斯帶來的正面影響。他指舉例，中方援建的農業技術學校已順利竣工，2國企業簽署了逾萬噸的白蝦採購協議，宏都拉斯的菸草進入了中國市場。2024年，中方自宏都拉斯進口咖啡同比增長14倍，中方還向宏都拉斯援助了咖啡溫室大棚及種植工具包，就宏都拉斯颶風、洪澇等災害提供了多批次的人道主義援助。兩國的人力資源培訓、政府獎學金、旅遊等領域的合作，有力提升了宏都拉斯長遠的發展能力。

林劍稱，這些成果充分說明，中洪關係為宏都拉斯人民帶來了實實在在的好處，符合兩國和兩國人民根本和長遠利益。「台獨」分裂活動逆歷史潮流，注定是絕路一條。

