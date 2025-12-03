中俄第20輪戰略安全磋商 未提及是否討論「和平計畫」…陸外交部：達成新共識

在中日緊張、川普政府提出俄烏戰爭「和平計畫」等背景下，大陸外交部長王毅應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古邀請，赴莫斯科舉行中俄第20輪戰略安全磋商，並在2日會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。大陸外交部3日表示，雙方就雙邊關係及兩國戰略安全利益的重大問題全面、深入溝通，達成新的共識。

林劍今天在例行記者會上針對記者提問時回應，12月2日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在莫斯科同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持了中俄第20輪戰略安全磋商，並與俄羅斯外長拉夫羅夫會見，雙方就雙邊關係及兩國戰略安全利益的重大問題全面、深入溝通，達成新的共識，增進了戰略互信。

林劍表示，雙方一致同意全力落實兩國元首重要共識，推動中俄關係和兩國戰略協作向更高質量邁進。

據大陸外交部3日早上消息，王毅表示，今年以來國際環境愈發不穩定、不確定、難預料。兩國元首年內2度深入溝通，為中俄關係把方向、謀未來。特別是雙方一致同意，堅定維護二戰勝利成果，堅決反對任何企圖為殖民侵略翻案的倒行逆施。

王毅指，中俄作為聯合國安理會常任理事國和新時代全面戰略協作夥伴，要繼續協調配合，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。

陸方新聞稿稱，「拉夫羅夫介紹了對烏克蘭危機的看法，讚賞中方秉持客觀、公正立場，願同中方保持溝通；王毅闡述了中方一貫立場，表示中方將繼續為政治解決危機發揮建設性作用。」但新聞稿中未提及雙方是否有針對川普政府俄烏戰爭「和平計畫」一事討論。