川普簽署「台灣保證實施法案」！擬解除台美交流限制…陸外交部回應了

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（路透資料照）
大陸外交部發言人林劍。（路透資料照）

美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》，於當地時間2日生效，被視為促進台美官方交流自然且正常化的有效措施。大陸外交部3日回應，中方堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。敦促美方慎之又慎處理台灣問題

台灣保證實施法案生效，代表美國行政部門接受美國國會強制性要求，必須系統性審查並放寬長期以來，美政府對美台官方互動設置的紅線等規範與限制。

綜合新華社、財聯社報導，在大陸外交部3日的例行記者會上，彭博記者提問，美國總統川普簽署1項法案，要求美國務院定期審查美台關係，並尋找深化美台關係的途徑。中方對此有何評論？

發言人林劍回應，中方堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。一個中國原則是中美關係的政治基礎。

林劍表示，中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

中美關係 美國 台灣保證實施法案 美台 台灣問題 川普

