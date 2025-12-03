快訊

失蹤逾10年…馬來西亞宣布重啟搜索馬航MH370 家屬仍盼找到親友

中央社／ 北京3日電

馬航MH370失蹤逾10年，馬來西亞交通部今天表示，相關搜尋工作將於12月底恢復。有中國乘客親屬知道消息後表示，搜救是好事，事件超過10年了，仍期待找到飛機與親友。

馬來西亞交通部今天表示，馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH370班機在失蹤超過10年後，相關搜尋工作將於12月底恢復。

2014年3月8日，一架預計從吉隆坡飛往北京的馬航MH370航班離奇失蹤，成為當代航空史上謎團最多的一次空難，事件歷經多年調查，至今飛機仍然下落不明。機上乘客有2/3為中國籍，其餘則包括馬來西亞、印尼、澳洲，及印度、美國、荷蘭和法國等國國民。

中國籍乘客親屬李先生在事件中失去他31歲的兒子，當年他的兒子在馬來西亞開設公司，並搭乘這班回北京的航班。

李先生今天向中央社表示，事件超過10年都還未解決，仍期待這次搜救能找到飛機，找到他的兒子。

對於希望中國政府能採取什麼舉動，他表示，每週四家屬都會去中國外交部，但是10多年來都未能解決，外交部方面也沒說什麼。

他說，家屬想要知道真相，並懷疑航班失蹤是否為政治問題。

根據法新社和路透社報導，馬來西亞當局今天透過聲明表示，「特此更新，馬航MH370失蹤殘骸的深海搜索將於2025年12月30日恢復進行」。

交通部表示，海洋探勘公司「無限海洋」（Ocean Infinity）將在「經評估後最有可能找到飛機的目標區域」進行搜索。

