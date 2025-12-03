快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

雙城論壇蔣萬安是否見國台辦官員？國台辦對相關規劃僅答「這1句」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦港澳局長、新聞發言人張晗3日就雙城論壇表示，大陸支持舉辦的態度是一貫的，希望兩岸同胞常走動、多交流，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞親情福祉。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦港澳局長、新聞發言人張晗3日就雙城論壇表示，大陸支持舉辦的態度是一貫的，希望兩岸同胞常走動、多交流，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞親情福祉。記者陳政錄／攝影

有關今年台北上海雙城論壇舉辦，台北市長蔣萬安1日鬆口說大概確定在12月底，正跟上海方協調細節。對於蔣萬安此行是否會與大陸國台辦官員見面？大陸國台辦港澳局長、發言人張晗3日重申，上海、台北兩市一直保持溝通，大陸支持舉辦雙城論壇的態度是一貫的，希望兩岸同胞常走動、多交流。

張晗兼任大陸國台辦新聞發言人，今天是她第2次主持例行記者會，對於蔣萬安1日在台北市議會市政總質詢時，鬆口雙城論壇大概確定在12月底登場，做出上述回應。記者會上，媒體同時關切大陸國台辦官員是否與蔣萬安見面，陸方如何評價蔣萬安預計是任內第2次赴陸參加雙城論壇，對兩岸關係發展的意義等。

對上述議題，張晗表示，上海市與台北市就舉辦上海台北城市論壇一直保持著溝通。 

她接著說，我們支持舉辦雙城論壇的態度是一貫的，希望兩岸同胞常走動、多交流，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞親情福祉。

2023年8月底，蔣萬安首次以台北市長身分率團赴上海出席雙城論壇，當時他與上海市長龔正見面，共同出席論壇，但沒有和國台辦主任宋濤見面。此次是第2次訪陸，在與陸方默契累積，以及國民黨新主席鄭麗文剛上任之際，蔣萬安此次是否會見宋濤亦受關注。

上海 蔣萬安 雙城論壇

延伸閱讀

小巨蛋20歲！蔣萬安回憶「首場」表演 宣布這天出生免費玩三大館

小巨蛋慶20歲 蔣萬安：冰上樂園平日半價到年底

台北小巨蛋20周年 蔣萬安宣布貓纜、兒童樂園3館同慶

2026藍白小雞怎麼合？游淑慧曝目標：不應該是互相禮讓

相關新聞

雙城論壇蔣萬安是否見國台辦官員？國台辦對相關規劃僅答「這1句」

有關今年台北上海雙城論壇舉辦，台北市長蔣萬安1日鬆口說大概確定在12月底，正跟上海方協調細節。對於蔣萬安此行是否會與大陸...

王世堅喊「最後一個踏上中國」 陸國台辦回：作秀真是沒出息

民進黨立委王世堅早前因質詢片段，被改編為「沒出息」神曲在陸網爆紅，也使「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」成為大陸...

賴清德批陸「要把台灣人變中國人」 國台辦：一國兩制是善意共贏

賴清德總統2日接見北美台灣鄉親時說，所謂「九二共識一個中國原則台灣方案」就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者」治台...

介紹辦「3證件」流程 陸國台辦：台灣人自願申請是合法權利

面對我政府查處台灣人申領大陸定居證、身分證，並註銷其台灣身分，大陸國台辦3日在例行記者會上，藉由官媒提問，用圖表介紹台胞...

軍費13連增、放寬武器出口 中國再致函聯國注意日本重啟武裝

就當前中日之爭，中國常駐聯合國代表傅聰再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，呼籲日方向國際社會完整準確回答在台灣問題上的「台貫立...

KK園區主腦佘智江身世曝光 遭爆靠網賭發跡、吊打頂撞同學

緬甸網路詐騙「KK園區」主腦、柬埔寨籍華人佘智江2022年在泰國曼谷被捕，11月12日被引渡回中國。近日，新京報採訪多位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。