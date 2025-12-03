雙城論壇蔣萬安是否見國台辦官員？國台辦對相關規劃僅答「這1句」

有關今年台北上海雙城論壇舉辦，台北市長蔣萬安1日鬆口說大概確定在12月底，正跟上海方協調細節。對於蔣萬安此行是否會與大陸國台辦官員見面？大陸國台辦港澳局長、發言人張晗3日重申，上海、台北兩市一直保持溝通，大陸支持舉辦雙城論壇的態度是一貫的，希望兩岸同胞常走動、多交流。

張晗兼任大陸國台辦新聞發言人，今天是她第2次主持例行記者會，對於蔣萬安1日在台北市議會市政總質詢時，鬆口雙城論壇大概確定在12月底登場，做出上述回應。記者會上，媒體同時關切大陸國台辦官員是否與蔣萬安見面，陸方如何評價蔣萬安預計是任內第2次赴陸參加雙城論壇，對兩岸關係發展的意義等。

對上述議題，張晗表示，上海市與台北市就舉辦上海台北城市論壇一直保持著溝通。

她接著說，我們支持舉辦雙城論壇的態度是一貫的，希望兩岸同胞常走動、多交流，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞親情福祉。

2023年8月底，蔣萬安首次以台北市長身分率團赴上海出席雙城論壇，當時他與上海市長龔正見面，共同出席論壇，但沒有和國台辦主任宋濤見面。此次是第2次訪陸，在與陸方默契累積，以及國民黨新主席鄭麗文剛上任之際，蔣萬安此次是否會見宋濤亦受關注。