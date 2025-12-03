王世堅喊「最後一個踏上中國」 陸國台辦回：作秀真是沒出息

民進黨立委王世堅早前因質詢片段，被改編為「沒出息」神曲在陸網爆紅，也使「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」成為大陸今年十大流行語，但他本人表示，自己會是「最後一個踏上中國的台灣人」，提出應持中華民國護照赴陸而非台胞證等。對此，大陸國台辦發言人張晗3日批評王世堅說，「這個人」自相矛盾的作秀真是「沒出息」。

大陸國台辦港澳局長張晗兼任新聞發言人，今天上午第2次主持國台辦例行記者會，就陸媒關切有關王世堅的議題做出上述回應。

張晗首先稱，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係」。她接著說，你提到的這個人，一邊靠著「沒出息」的改編熱度在網路上賺眼球，一邊又大放厥詞刷存在，這種自相矛盾的作秀真是「沒出息」。

先前王世堅的質詢片段被大陸音樂人改編成「沒出息」一曲，並在大陸網路平台上廣為流傳，今年10月，大陸國台辦發言人陳斌華曾在例行記者會回應台美經貿議題時引用過這段話，稱民進黨「賣台」讓台灣的優勢產業本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

就「沒出息」暴紅這一現象，陳斌華當時表示，對於這首歌曲、人物沒有評論，是評論這個現象。他說，樂見這樣自然、快樂、有趣的兩岸民間互動交流。

不過，隨著「沒出息」改編成歌曲話題持續發酵，上月大陸網路平台還傳出「王世堅低調來大陸」的影像，引發外界討論，但王世堅本人出面澄清表示自己都在台灣，沒有赴陸，「未來也沒有去中國的相關計畫」。

王世堅當時說，只有在台灣與中國大陸之間，不是地方對中央交流、不是黨對黨之間的談判交流，以及絕對不能被中共拿刀子掐在脖子之上去交流等原則下才可以交流，且自己還有堅持是，絕不接受要申請台胞證才能赴陸，要開放中華民國護照才會考慮去中國大陸，「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人。」