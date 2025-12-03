賴清德批陸「要把台灣人變中國人」 國台辦：一國兩制是善意共贏

賴清德總統2日接見北美台灣鄉親時說，所謂「九二共識一個中國原則台灣方案」就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者」治台，「要把台灣人變成中國人」。大陸國台辦發言人張晗3日表示，賴的有關言論用心險惡，目的是恐嚇台灣同胞，為其否認九二共識、破壞兩岸關係、盲目進行台獨分裂開脫；她稱，一國兩制是民主的、和平的、善意的共贏的方案。

大陸國台辦港澳局長張晗兼任新聞發言人，3日上午主持國台辦例行記者會。她說，九二共識是推動兩岸關係和平發展共同政治基礎，一國兩制是國家統一後的制度安排，是一個民主的、和平的、善意的共贏的方案。

張晗表示，一國兩制在台灣具體的實現形式會充分考慮台灣的現實情況，充分吸收兩岸各界的意見和建議，充分照顧到台灣同胞利益和感情。

她說，「兩岸同胞同屬中華民族都是中國人，台灣前途在於國家統一，台灣同胞的福祉繫於國家統一。我們將團結廣大台灣同胞一道，探索兩制台灣方案和統豐富和平統一的實踐，堅定推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。」

發布會上，張晗也在回應其它提問時，抨擊賴清德反對「一國兩制台灣方案」的相關言論。她說，賴清德肆意箝制台灣民眾參與兩岸交流的自由，粗暴剝奪老百姓追求更加美好生活的權利，充分暴露其「恐怖政治、綠色獨裁」本質。她說統一後有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全、更有尊嚴，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。

張晗稱，如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將斷然出手、迎頭痛擊。大陸將繼續在堅持「一個中國原則」的基礎上，和台灣各政黨、團體和各界人士就兩岸關係和國家統一問題廣泛交換意見，展開深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

張晗也就賴清德上月底召集國安高層會議、提出守護民主台灣國家安全行動方案，追加國防預算等重申國台辦近期已發表的相關立場，如「台獨意味著戰爭，是死路一條」、一國兩制是愛台方案，並抨擊民進黨在台獨分裂上一條道走到黑，只會把台灣推向兵凶戰危。