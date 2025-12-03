聽新聞
川普簽署「台灣保證實施法案」生效...大陸國台辦今早回應了
美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》，於當地時間2日生效，被視為促進台美官方交流自然且正常化的有效措施。大陸國台辦港澳局長、新聞發言人張晗3日對此表示，美方所謂法案「粗暴干涉中國內政、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神」，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣地區進行任何形式的官方接觸。
台灣保證實施法案生效，代表美國行政部門接受美國國會強制性要求，必須系統性審查並放寬長期以來，美政府對美台官方互動設置的紅線等規範與限制。
張晗3日上午主持大陸國台辦例行記者會，針對此事，她首先強調，大陸堅決反對美國和「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，立場也是一貫的、明確的。
張晗說，美方有關所謂的法案，「粗暴干涉中國內政、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神」，向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，我們對此表示強烈的不滿和堅決的反對。
她呼籲，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣地區進行任何形式的官方接觸。
