川普簽署「台灣保證實施法案」生效...大陸國台辦今早回應了

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦港澳局長、新聞發言人張晗3日主持國台辦記者會。（記者陳政錄／攝影）

美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》，於當地時間2日生效，被視為促進台美官方交流自然且正常化的有效措施。大陸國台辦港澳局長、新聞發言人張晗3日對此表示，美方所謂法案「粗暴干涉中國內政、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神」，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣地區進行任何形式的官方接觸。

台灣保證實施法案生效，代表美國行政部門接受美國國會強制性要求，必須系統性審查並放寬長期以來，美政府對美台官方互動設置的紅線等規範與限制。

張晗3日上午主持大陸國台辦例行記者會，針對此事，她首先強調，大陸堅決反對美國和「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，立場也是一貫的、明確的。

張晗說，美方有關所謂的法案，「粗暴干涉中國內政、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神」，向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，我們對此表示強烈的不滿和堅決的反對。

她呼籲，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣地區進行任何形式的官方接觸。

賴清德批陸「要把台灣人變中國人」 國台辦：一國兩制是善意共贏

賴清德總統2日接見北美台灣鄉親時說，所謂「九二共識一個中國原則台灣方案」就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者」治台...

介紹台灣民眾怎麼申領大陸「3證件」 陸國台辦預告：將不斷提供便利

面對我政府查處台灣人申領大陸定居證、身分證，並註銷其台灣身分，大陸國台辦3日在例行記者會上，藉由官媒提問，用圖表介紹台胞...

柬埔寨明年6月起對陸公民試行免簽入境 為期4個月

柬埔寨政府決定自2026年6月15日至10月15日，對中國大陸公民試行免簽入境政策。期間陸客僅須填寫電子入境卡即可入境，...

大使館新館舍審批再延至明年1月 陸駐英使館：強烈不滿

中國大陸擬在倫敦興建歐洲規模最大的大陸使館，英國政府將是否批准大陸新大使館選址的決定，再度押後至明年1月，屆時英國首相施...

中俄外長會晤 王毅：堅決遏止日本極右勢力企圖再軍事化的挑釁行徑

中俄外長2日在莫斯科舉行會晤。據大陸外交部，王毅在會見俄羅斯外長拉夫羅夫時提到，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企...

