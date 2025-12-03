大使館新館舍審批再延至明年1月 陸駐英使館：強烈不滿

中國大陸擬在倫敦興建歐洲規模最大的大陸使館，英國政府將是否批准大陸新大使館選址的決定，再度押後至明年1月，屆時英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計將訪問北京。陸駐英大使館對此表示，強烈敦促英方盡快批准中方規劃申請，以免進一步損害雙方互信與合作。

星媒《聯合早報》引述彭博報導，施凱爾的發言人威爾斯表示，將於1月20日公布是否批准中國在倫敦金融城附近、舊皇家鑄幣廠舊址上興建歐洲最大規模大使館的申請。此次延期是3個月內的第2次。

此次延期再次凸顯大陸大使館選址申請所引發的激烈政治和外交爭議。包括英國反對黨要求施凱爾領導的工黨政府否決有關大使館的申請，因為大使館的選址緊鄰倫敦金融城的核心區域，並位處在敏感的光纖電纜上方。

路透指出，由於擔心大陸在英國的新大使館可能會被用作間諜基地，這促使英國和美國的一些政治家敦促政府阻止北京的計劃。

大陸駐英國使館在2日晚間以「答記者問」形式回應此事。指英國住房、社區和地方政府事務部發出通告表示，因需要徵求項目有關各方對英國外交發展部和內政部等方面來函的意見，決定把對中方新館舍規劃申請的審批時限由12月10日推遲至2026年1月20日。中方對此有何評論？

陸駐英使館發言人表示，「我們對英方一再推遲對中方新館舍規劃申請的審批時限表示強烈不滿和堅決反對。我們強烈敦促英方盡快批准中方規劃申請，以免進一步損害雙方互信與合作。」