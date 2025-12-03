柬埔寨明年6月起對陸公民試行免簽入境 為期4個月

柬埔寨政府決定自2026年6月15日至10月15日，對中國大陸公民試行免簽入境政策。期間陸客僅須填寫電子入境卡即可入境，無需任何申請與費用，每次入境可停留14天，並可多次往返。

柬埔寨華文媒體《柬中時報》3日凌晨發布快訊，柬埔寨內閣12月2日致函柬埔寨外交部、財經部、內政部和旅遊部，通知政府上述決定。

大陸國家主席習近平曾在今年4月赴柬埔寨進行國是訪問，與柬埔寨首相洪馬內在金邊和平大廈舉行會談，雙方一致同意攜手構建新時代全天候中柬命運共同體，宣布2025年為「中柬旅遊年」。

今年8月，習近平也曾在天津會見到大陸出席2025年上海合作組織峰會的洪馬內。習近平強調，願同柬方深化「鑽石六邊」合作，統籌推進「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，擴大貿易往來，增強柬方自主發展能力。他也提到，雙方要嚴打網賭電詐等跨境犯罪。

洪馬內當時表示，柬方期待同中方一道，在涉及雙方核心利益和重大關切問題上相互支持，擴大貿易、投資、基礎設施等合作，打擊網賭電詐，推動兩國全天候命運共同體建設得到更大發展。