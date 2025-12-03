快訊

不是AI！遊客直擊「丁滿chill騎彭彭畫面」百萬人驚呼：獅子王是真的

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

柬埔寨明年6月起對陸公民試行免簽入境 為期4個月

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
9月9日，柬埔寨最大機場德崇國際機場正式投入營運，由柬埔寨航空公司執飛的廣州至金邊航班成為首架降落的商業航班，飛機降落後接受了水門禮。（新華社）
9月9日，柬埔寨最大機場德崇國際機場正式投入營運，由柬埔寨航空公司執飛的廣州至金邊航班成為首架降落的商業航班，飛機降落後接受了水門禮。（新華社）

柬埔寨政府決定自2026年6月15日至10月15日，對中國大陸公民試行免簽入境政策。期間陸客僅須填寫電子入境卡即可入境，無需任何申請與費用，每次入境可停留14天，並可多次往返。

柬埔寨華文媒體《柬中時報》3日凌晨發布快訊，柬埔寨內閣12月2日致函柬埔寨外交部、財經部、內政部和旅遊部，通知政府上述決定。

大陸國家主席習近平曾在今年4月赴柬埔寨進行國是訪問，與柬埔寨首相洪內在金邊和平大廈舉行會談，雙方一致同意攜手構建新時代全天候中柬命運共同體，宣布2025年為「中柬旅遊年」。

今年8月，習近平也曾在天津會見到大陸出席2025年上海合作組織峰會的洪馬內。習近平強調，願同柬方深化「鑽石六邊」合作，統籌推進「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，擴大貿易往來，增強柬方自主發展能力。他也提到，雙方要嚴打網賭電詐等跨境犯罪。

洪馬內當時表示，柬方期待同中方一道，在涉及雙方核心利益和重大關切問題上相互支持，擴大貿易、投資、基礎設施等合作，打擊網賭電詐，推動兩國全天候命運共同體建設得到更大發展。

習近平 柬埔寨

延伸閱讀

川普為美中貿易改變台灣政策？ 美學者：最大紅色警訊

前白宮官員：川普盼達貿易協議 習趁機施壓台灣議題

世界日報社論／川普習近平通話 留下揣測和疑問

習近平會向川普提「28點台灣方案」？學者：陸不認為台灣能類比烏克蘭

相關新聞

柬埔寨明年6月起對陸公民試行免簽入境 為期4個月

柬埔寨政府決定自2026年6月15日至10月15日，對中國大陸公民試行免簽入境政策。期間陸客僅須填寫電子入境卡即可入境，...

中俄外長會晤 王毅：堅決遏止日本極右勢力企圖再軍事化的挑釁行徑

中俄外長2日在莫斯科舉行會晤。據大陸外交部，王毅在會見俄羅斯外長拉夫羅夫時提到，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企...

春哥侃陸／何謂中共經濟新舉國體制？ 央視節目看端倪

中國大陸中央電視台兩大王牌欄目之一，透露了中共高層來年想幹什麼？又想怎麼幹？聯合報特派員李春細細分析給你聽，關於「新型舉國體制」的奧秘。

陸數位靶場曝光 台灣也在鎖定範圍

國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示，中國大陸公安系統使用的「數位靶場」系統，代號為「遠征雲」，這並不是...

華碩員工錢麗宣揚武統「讓共產黨執政」 移民署：廢止依親居留許可

華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署昨日表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。

陸企繞開管制 推「降規版」稀土磁鐵

針對北京當局自四月起收緊稀土出口管制，據報大陸稀土磁鐵製造商正調整產品配方，避免使用受限制的特定稀土元素，如同「降規版」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。