快訊

不是AI！遊客直擊「丁滿chill騎彭彭畫面」百萬人驚呼：獅子王是真的

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

中俄外長會晤 王毅：堅決遏止日本極右勢力企圖再軍事化的挑釁行徑

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外長王毅（右）、俄羅斯外長拉夫羅夫俄2日在莫斯科會晤。圖／取自大陸外交部
大陸外長王毅（右）、俄羅斯外長拉夫羅夫俄2日在莫斯科會晤。圖／取自大陸外交部

中俄外長2日在莫斯科舉行會晤。據大陸外交部，王毅在會見俄羅斯外長拉夫羅夫時提到，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑；拉夫羅夫表示，堅定支持中方在台灣問題上的立場，並介紹對烏克蘭危機的看法。

在中日緊張、川習上周通話及川普政府提出俄烏戰爭「和平計畫」等背景下，王毅應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古邀請，赴莫斯科舉行中俄第20輪戰略安全磋商，並在昨日會見拉夫羅夫。昨日舉行的中俄第20輪戰略安全磋商進行了5個小時。

據大陸外交部3日早上消息，王毅表示，今年以來國際環境愈發不穩定、不確定、難預料。兩國元首年內兩度深入溝通，為中俄關係把方向、謀未來。特別是雙方一致同意，堅定維護二戰勝利成果，堅決反對任何企圖為殖民侵略翻案的倒行逆施。

王毅指，中俄作為聯合國安理會常任理事國和新時代全面戰略協作夥伴，要繼續協調配合，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。

王毅也提到，俄羅斯總統普亭1日簽署對中國公民免簽令、明年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，中俄關係發展將迎來新的歷史契機。中方願繼續同俄方一道相互支持、戰略協作、互利合作。

據大陸外交部，拉夫羅夫表示，俄方恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣問題上的立場。願以明年《俄中睦鄰友好合作條約》締結25周年為契機，密切高層交往，深化務實合作，增進人員往來，實現互利共贏。

陸方新聞稿指，「拉夫羅夫介紹了對烏克蘭危機的看法，讚賞中方秉持客觀、公正立場，願同中方保持溝通；王毅闡述了中方一貫立場，表示中方將繼續為政治解決危機發揮建設性作用。」但新聞稿中未提及雙方是否有針對川普政府俄烏戰爭「和平計畫」一事討論。

王毅 中方 中俄

延伸閱讀

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

陸與吉爾吉斯外長首次戰略對話 吉方：恪守一中、支持聯大2758號決議

王毅通話伊朗外長 籲推動核問題重回對話談判

王毅：中國大陸願與歐盟商簽自貿協定 雙方不是對手

相關新聞

柬埔寨明年6月起對陸公民試行免簽入境 為期4個月

柬埔寨政府決定自2026年6月15日至10月15日，對中國大陸公民試行免簽入境政策。期間陸客僅須填寫電子入境卡即可入境，...

中俄外長會晤 王毅：堅決遏止日本極右勢力企圖再軍事化的挑釁行徑

中俄外長2日在莫斯科舉行會晤。據大陸外交部，王毅在會見俄羅斯外長拉夫羅夫時提到，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企...

春哥侃陸／何謂中共經濟新舉國體制？ 央視節目看端倪

中國大陸中央電視台兩大王牌欄目之一，透露了中共高層來年想幹什麼？又想怎麼幹？聯合報特派員李春細細分析給你聽，關於「新型舉國體制」的奧秘。

陸數位靶場曝光 台灣也在鎖定範圍

國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示，中國大陸公安系統使用的「數位靶場」系統，代號為「遠征雲」，這並不是...

華碩員工錢麗宣揚武統「讓共產黨執政」 移民署：廢止依親居留許可

華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署昨日表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。

陸企繞開管制 推「降規版」稀土磁鐵

針對北京當局自四月起收緊稀土出口管制，據報大陸稀土磁鐵製造商正調整產品配方，避免使用受限制的特定稀土元素，如同「降規版」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。