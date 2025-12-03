中俄外長會晤 王毅：堅決遏止日本極右勢力企圖再軍事化的挑釁行徑

中俄外長2日在莫斯科舉行會晤。據大陸外交部，王毅在會見俄羅斯外長拉夫羅夫時提到，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑；拉夫羅夫表示，堅定支持中方在台灣問題上的立場，並介紹對烏克蘭危機的看法。

在中日緊張、川習上周通話及川普政府提出俄烏戰爭「和平計畫」等背景下，王毅應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古邀請，赴莫斯科舉行中俄第20輪戰略安全磋商，並在昨日會見拉夫羅夫。昨日舉行的中俄第20輪戰略安全磋商進行了5個小時。

據大陸外交部3日早上消息，王毅表示，今年以來國際環境愈發不穩定、不確定、難預料。兩國元首年內兩度深入溝通，為中俄關係把方向、謀未來。特別是雙方一致同意，堅定維護二戰勝利成果，堅決反對任何企圖為殖民侵略翻案的倒行逆施。

王毅指，中俄作為聯合國安理會常任理事國和新時代全面戰略協作夥伴，要繼續協調配合，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。

王毅也提到，俄羅斯總統普亭1日簽署對中國公民免簽令、明年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，中俄關係發展將迎來新的歷史契機。中方願繼續同俄方一道相互支持、戰略協作、互利合作。

據大陸外交部，拉夫羅夫表示，俄方恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣問題上的立場。願以明年《俄中睦鄰友好合作條約》締結25周年為契機，密切高層交往，深化務實合作，增進人員往來，實現互利共贏。

陸方新聞稿指，「拉夫羅夫介紹了對烏克蘭危機的看法，讚賞中方秉持客觀、公正立場，願同中方保持溝通；王毅闡述了中方一貫立場，表示中方將繼續為政治解決危機發揮建設性作用。」但新聞稿中未提及雙方是否有針對川普政府俄烏戰爭「和平計畫」一事討論。