快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

聽新聞
0:00 / 0:00

依親居留許可遭廢 陸配錢麗將訴願

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署昨日表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。

中央社報導，錢麗透過網路社群表示，會依法採取行政救濟途徑，卅天內提起行政訴願，維護自身合法權益，也會訴求內政部及行政院賠償。

報導指錢麗經營解放軍粉專宣揚武統，內政部等機關日前認定，錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，被註銷台灣身分及戶籍。

陸委會日前表示，不排除註銷其長期居留許可。錢麗昨日又在社群媒體發文指出，請給中國共產黨在台執政機會，引發爭議。

內政部移民署昨指出，錢女於依親居留期間的行為，有危害國家安全或社會安定之虞，違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第十四條第一項第四款規定，經會商大陸委員會等相關機關後，廢止其依親居留許可，前天送達通知。

針對錢女在台停留期間，有關工作與健保事宜，移民署說，由相關權責機關依規定辦理。若她後續在台另有違法情事，由各主管機關依法妥處。至於錢女在台停留期限，未來仍需視其個案狀況而定。

陸配

延伸閱讀

陸配錢麗宣揚武統 移民署：已廢止依親居留

陸配錢麗喊給共產黨在台執政機會 綠黨團：真是「史無前例」

石崇良憂陸配家人依親用健保影響公平 許宇甄批：為仕途製造兩岸對立

陸配入籍「6年改4年」影響健保公平正義挨批 石崇良：就講真話

相關新聞

陸數位靶場曝光 台灣也在鎖定範圍

國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示，中國大陸公安系統使用的「數位靶場」系統，代號為「遠征雲」，這並不是...

小辭典／數位靶場 駭客軍訓平台

「數位靶場」有點類似資安界的軍事訓練場，只是這個訓練場是在電腦裡。它是一個可重建、可模擬真實企業環境的訓練平台。

陸企繞開管制 推「降規版」稀土磁鐵

針對北京當局自四月起收緊稀土出口管制，據報大陸稀土磁鐵製造商正調整產品配方，避免使用受限制的特定稀土元素，如同「降規版」...

春哥侃陸／何謂中共經濟新舉國體制？ 央視節目看端倪

中國大陸中央電視台兩大王牌欄目之一，透露了中共高層來年想幹什麼？又想怎麼幹？聯合報特派員李春細細分析給你聽，關於「新型舉國體制」的奧秘。

依親居留許可遭廢 陸配錢麗將訴願

華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署昨日表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。

王毅：警惕日軍國主義復興

中俄外長昨在莫斯科舉行會晤。大陸外長王毅表示，越是重要關頭，中俄越需要加強溝通，深化戰略合作。俄外長拉夫羅夫則說，俄中越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。