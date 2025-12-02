聽新聞
陸地方政府 今年發債首破10兆人民幣

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導

截至十二月二日，今年以來大陸全國地方政府債券發行規模約為人民幣十點一兆元（約台幣四十五兆元），這是年度地方政府債券發行規模歷史上首次突破人民幣十兆元大關。

地方政府債券主要指地方政府專項債券和再融資債券，用於支持地方基礎設施、民生項目及債務置換。第一財經分析，二○二五年為了穩投資和繼續置換地方政府隱性債務，地方政府債券發行規模首次突破了人民幣十兆元。

大量地方政府債券發行，也使得地方政府債務規模攀升。根據大陸財政部資料，截至二○二五年九月末，大陸全國地方政府債務餘額約人民幣五十三點七兆元，這控制在債務限額之內（人民幣五十七點九兆元）。

第一財經引述中央財經大學教授溫來成指出，地方政府債券發行規模首次突破人民幣十兆元，具有里程碑式意義。總體來看，近些年地方政府債券發行規模增長較快，目前地方政府債務餘額已經超過人民幣五十兆元，但債務餘額控制在限額之內，總體來說債務風險安全可控，但需要警惕債務過快增長對中長期地方財政可持續性的挑戰。

大陸在二○一五年施行的新預算法賦予各省（自治區、直轄市等）通過發行政府債券形式舉債權力，此後地方政府債券發行規模總體呈現波動向上趨勢。

溫來成對第一財經表示，未來應該適度管控地方政府債券增長速度，並強化績效管理，提高地方政府債券資金使用效益，加快建立與高品質發展相適應的政府債務管理機制，並健全防範化解地方政府債務風險機制。

