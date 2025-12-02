聽新聞
福建對台12條 獎勵台灣藝人演出

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸福建昨發布十二條惠台措施，涵蓋支持台商發展、優化台胞台企辦稅服務、推進對台商貿文旅交流合作等，其中包括對重點項目的投資給予鼓勵、開設台胞台企稅費智慧辦稅平台、在台灣開沙縣小吃店會有創業補助、小三通退票險、台灣藝人赴福州演出可拿獎勵等政策。

福建省新聞辦昨日召開貫徹落實「探索海峽兩岸融合發展」記者會，稱已規畫建設金門供水第二通道、馬祖供水、泉金高速等一批「重大項目」，並在福建全省六個台商投資區預留發展用地五點三萬畝，約三千五百公頃。

陸委會昨表示，兩岸通水及高速公路等公共建設議題，並非陸方可片面決定。而台灣方面目前無相關規畫。陸委會說，有關金門供水第二通道，水利署曾對外說明，目前金門水源充足，且自有水源達百分之七十五以上，目前並無興建供水第二通道需求。

陸委會並指，近期台商赴福建投資大幅減少，顯示融台措施成效欠佳。至於補助台灣人在台開沙縣小吃門店，初步看誘因很低，會注意其真正意圖及是否有違反我方相關規定。

福建發布對台新政策共有三方面十二條。在支持台商方面，加大台資企業用地用海保障，單列一千兩百畝用地基礎指標，用於保障全省六個台商投資區項目建設。鼓勵閩台（南靖）精密機械產業園台資企業項目建設。福建並將開設台胞台企稅費智慧辦稅平台。諮詢專線提供閩南語、普通話（國語）雙語服務。

在推進對台商貿文旅交流合作方面，台灣民眾在台灣開設沙縣小吃門市，由台灣沙縣小吃品牌管理公司統一提供服務，將給予人民幣五千元創業補助。對台灣業者參與經營並進行改造升級的民宿，給予一定補貼。另對經審核後在福州市舉辦的台灣藝人小型營業性演出活動，按照台灣藝人演出合約金額給予一定鼓勵。

