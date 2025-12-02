王毅：警惕日軍國主義復興

中俄外長昨在莫斯科舉行會晤。大陸外長王毅表示，越是重要關頭，中俄越需要加強溝通，深化戰略合作。俄外長拉夫羅夫則說，俄中越頻繁溝通，越能促進全球和平與穩定。王毅還提到，中俄元首一致同意要共同維護二戰勝利成果和戰後國際秩序。

在中日緊張、川習上周通話及川普政府提出俄烏戰爭「和平計畫」等背景下，王毅應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古邀請，赴莫斯科舉行中俄第廿輪戰略安全磋商，並在昨日會見拉夫羅夫。

據俄通社報導，王毅告訴拉夫羅夫，今年以來國際環境越發不穩定、難預料，但中俄關係不懼風高浪急，實現高品質發展。中方願同俄方一道，更堅定地相互支持、更有利地戰略協作、更進取地互利合作，並推動國際秩序朝更公正合理的方向發展。拉夫羅夫表示，俄國政府持續加強與中方在務實領域的合作，包括在經濟和貿易方面，也特別專注在國際舞台上加強雙方的溝通與協調。

據悉，昨日舉行的中俄第廿輪戰略安全磋商進行了五個小時。王毅形容，會議內容充實、溝通深入，並且廣泛達成許多新共識。

近期大陸對日本首相高市早苗「台灣有事」發言強烈反彈，據塔新社報導，王毅在磋商中特別提及，中俄重申致力於捍衛二戰成果，將共同抵制任何違背歷史事實的企圖和言論，「我們必須對任何企圖復興日本軍國主義或納粹主義的行為保持警惕，挫敗任何此類企圖至關重要」。

俄通社報導，紹伊古在談話中亦劍指日本稱，當前「軍國主義九頭蛇」再次抬頭，但俄中兩國在「斬斷其頭顱」方面已累積足夠經驗。他指一些歐洲國家和日本出現了為過去失敗復仇的欲望，中俄不容許歐洲和日本「復活犯罪政權」。他還說，俄中關係不受外部局勢影響，達到前所未有的高水準。