聽新聞
0:00 / 0:00
小辭典／數位靶場 駭客軍訓平台
「數位靶場」有點類似資安界的軍事訓練場，只是這個訓練場是在電腦裡。它是一個可重建、可模擬真實企業環境的訓練平台。
資安專家指出，中國大陸境內有一種長期隱身的設施，被形容為駭客版的「實彈靶場」。在這些數位靶場裡，攻擊手能不受干擾地操演、調校、驗證自己的攻擊工具與手法，為未來的數位戰爭做長期而系統性的準備。
不過，先前這些說法都沒有獲得證實，直到國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料，外界才能一探代號為「遠征雲」的數位靶場系統。
資料顯示，「遠征雲」並不是單純的虛擬化訓練平台，它是一個多層級架構、跨國運作、具備實際互聯網節點的龐大系統。這個系統主要分為四大部分，分別是「內部核心－大本營、指揮中心」、「外部網路－工具運作層」、「中繼伺服器－數位死信箱」、以及「目標－模擬外國基礎設施」，是非常完整的訓練架構。
資安專家表示，過去幾年，中國大陸國家級駭客攻擊行動持續升溫，隨著這一批外流的機密資料文件曝光，外界才首度看見其中一個「虛擬戰場」的真實面貌。外界熟知，大陸國家級駭客擁有高度精密攻擊手法，但最讓人警覺的，還是支援這些行動的「完備生態系」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言