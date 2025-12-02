快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

中國大陸2天連發5則警告 在渤海有軍事任務及軍演射擊

中央社／ 台北2日電

日中關係因日本首相高市早苗「台灣有事」說陷入緊張，進入12月，中國1至2日密集發布5則航行警告，內容是今天起陸續在渤海進行「軍事任務」、軍事演習實彈射擊，均未提到「軍事任務」及軍事演習的具體內容。

綜合環球網等媒體報導，根據中國海事局官網，葫蘆島海事局今天發布航行警告，自3日凌晨3時至晚間7時，渤海部分海域將進行軍事演習，禁止任何船隻駛入。

根據中國海事局官網，管轄渤海、黃海海域的相關海事局1日接連發布4則航行警告。其中，大連海事局宣布，今天下午2至6時和3日下午5至9時，以及1日中午12時至下午6時、2日上午8時至中午12時和3日上午9時至中午12時，分別在渤海2處海域進行實彈射擊，禁止任何船隻駛入。

秦皇島海事局則發布2則航行警告，今天凌晨0時至8日深夜12時及今天凌晨0時至4日深夜12時，分別在渤海2個海域將執行「軍事任務」，禁止任何船隻駛入。

軍事 演習 實彈

延伸閱讀

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

陸外交部再度警告日本 膽敢介入台海事務「必遭迎頭痛擊」

日相高市早苗連說5次「工作」 奪日本年度流行語大賞

世界日報社論／川普習近平通話 留下揣測和疑問

相關新聞

陸學者：以「琉球地位未定論」反制日本 支持沖繩獨立

大陸「全球化智庫」（CCG）副主任、前中共領導人鄧小平英文翻譯高志凱公開呼籲，中國大陸應以「琉球地位未定論」來反制日本，...

日本「日中友好議員聯盟」拜訪陸大使 傳達訪陸意願

中觀關係日趨緊張之際，傳出日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派的「日中友好議員聯盟」幹部，1日在東京與中國大陸駐日...

陸學者：宏都拉斯新總統若選擇斷交 中方也不覺得可惜

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，居於領先的兩位候選人皆承諾要和台灣恢復邦交。大陸駐宏都拉斯大使館早在11月中就對此提出...

稱境外組織或用SDK威脅國安 陸官方要求應提高警惕

大陸官方從各方面緊盯國安危機，大陸國安局今發文稱，境外組織可能通過惡意SDK非法收集敏感資訊，不僅嚴重侵犯公民個人隱私，...

國際和平研究所報告：反腐效應 中軍企售售額暴跌10%

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發布全球百大軍工企業報告指出，2024年全球軍火銷售額增加5.9...

日中關係緊張 共軍近日渤海、黃海密集展開軍事演訓

日中關係緊張之際，雙方2日再度於釣魚台列嶼附近海域（大陸稱「釣魚島」、日本稱「尖閣諸島」）發生爭端。值得注意的是，中國大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。