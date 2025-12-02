中國大陸2天連發5則警告 在渤海有軍事任務及軍演射擊

日中關係因日本首相高市早苗「台灣有事」說陷入緊張，進入12月，中國1至2日密集發布5則航行警告，內容是今天起陸續在渤海進行「軍事任務」、軍事演習及實彈射擊，均未提到「軍事任務」及軍事演習的具體內容。

綜合環球網等媒體報導，根據中國海事局官網，葫蘆島海事局今天發布航行警告，自3日凌晨3時至晚間7時，渤海部分海域將進行軍事演習，禁止任何船隻駛入。

根據中國海事局官網，管轄渤海、黃海海域的相關海事局1日接連發布4則航行警告。其中，大連海事局宣布，今天下午2至6時和3日下午5至9時，以及1日中午12時至下午6時、2日上午8時至中午12時和3日上午9時至中午12時，分別在渤海2處海域進行實彈射擊，禁止任何船隻駛入。

秦皇島海事局則發布2則航行警告，今天凌晨0時至8日深夜12時及今天凌晨0時至4日深夜12時，分別在渤海2個海域將執行「軍事任務」，禁止任何船隻駛入。