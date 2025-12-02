陸學者：宏都拉斯新總統若選擇斷交 中方也不覺得可惜

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，居於領先的兩位候選人皆承諾要和台灣恢復邦交。大陸駐宏都拉斯大使館早在11月中就對此提出警告，希望宏國各派政治力量切實恪守一中原則。大陸學者則表示，中宏關係來到了一個比較麻煩的境地中方會儘可能會在宏都拉斯大選後爭取候任總統對中國涉台立場的理解，但如果結果不盡人意，中方也不會覺得有什麼可惜的。

路透指出，若宏都拉斯和台灣恢復邦交，這樣的舉措將構成中國在本區數十年來最大的外交挫敗。

大陸駐宏都拉斯大使館曾在17日發布「中國駐宏都拉斯使館發言人就一個中國原則發表談話」，希望宏都拉斯各派政治力量充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一中原則，在台灣問題上謹言慎行，不以任何形式損害中國主權，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動切實維護中宏關係大局。

該發言人也強調，2023年宏都拉斯在一個中國的原則基礎上同中國建立外交關係，中方同宏方簽署1.32萬噸白蝦採購協議，採購300萬美元洪煙草，2024年自宏國咖啡進口增長14倍，在宏國紡織、太能能發電站、煙草等行業開展投資。

大陸外交學院外交學與外事管理系教授蘇浩1日在鳳凰網的一部短影片中指出，小國最大的問題，在於對外政策連續性和穩定性極差，宏都拉斯上一屆政府主張與中國大陸建立外交關係，也許換屆之後對外政策就有可能發生變化。目前宏都拉斯正面臨這樣的問題，中宏關係來到了一個比較麻煩的境地。

總體上看，中宏關係將迎來一次重大考驗。如果卡斯楚和執政黨不能扭轉選舉頹勢，最終下台，無論是阿斯夫拉還是納斯拉亞，都有可能選擇與中國大陸斷交，並與台灣當局恢復關係，屆時將產生極大的負面影響。加上美國已經實質上介入宏都拉斯大選，川普指名道姓為候選人拉票，將進一步壓制執政黨翻盤的希望，畢竟美國將中南美洲視為後花園，在此有著非常大的影響力。

蘇浩稱，不過只要事情沒有發生之前，一切都還存在變數，即使民調領先的兩位宏都拉斯總統候選人，都主張當選後與中國大陸斷交，但考慮到實際利益未必會真的實施，更何況與台灣當局恢復關係，意味著宏都拉斯新政府將放棄與中國大陸的所有經濟合作，而這方面的損失宏都拉斯能否承受得起，台灣當局又有沒有能力完全補上，這是下一屆宏都拉斯政府需要慎重考慮的事情。

他又強調，中國是聯合國安理會常任理事國，而台灣地區只是中國一個省級行政區，得罪中國大陸意味著宏都拉斯往後在聯合國討論的事務中，將不可能再得到中方支持。