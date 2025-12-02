福建續推兩岸融合措施 支持台灣人在台開沙縣小吃

快訊

中央社／ 上海2日電

中國福建省今天發布第5批有關建設「兩岸融合發展示範區」的政策措施，其中包括給予特定投資項目優惠，以及支持台灣人在台灣開設「沙縣小吃門市」等。

根據央視新聞，這些措施分為3方面共12條，分屬於支持台企台商發展、優化台胞台企辦稅服務和推進對台商貿文旅交流合作3個方面。

針對台企部分，包括：加大用地用海保障；鼓勵閩台（南靖）精密機械產業園台資企業項目建設，對機床綠色鑄造、控制系統等重點項目，符合投資金額者給予獎勵，對參與國家標準、行業標準、地方標準制（修）訂的園區內台企，每個項目分別給予人民幣20萬元（約新台幣88萬元）、10萬元、5萬元獎勵。

在推進對台商貿文旅交流合作方面，聚焦在支持台灣人學習「沙縣小吃」並開設小吃店、鼓勵台灣民眾參與南平民宿改造升級，並支持台灣藝人到福州文藝演出等。

根據該措施，對在台灣開設沙縣小吃門市的台灣民眾，由「台灣沙縣小吃品牌管理公司」統一提供服務，並給予一次性人民幣5000元（約新台幣2萬2000元）創業補助。同時，福建省三明市每年提供200個名額，免費為台青提供涵蓋沙縣小吃技藝、中式烹飪師、中式麵點師、茶藝師、短影音製作、無人機操作等14類職業技能培訓。

「沙縣小吃」是源自福建省三明市沙縣區的傳統飲食體系。中國各城市都可見到自稱是「沙縣小吃」的平價飲食店，內容多為餛飩、燒賣、米粿等。

中共中央、中國國務院2023年9月12日發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」全文。

大陸委員會（陸委會）當時表示，建設兩岸融合發展示範區等政策措施是中共20大以來對於台灣單邊的、一貫的「融合促統」軟硬兩手操作手法，相關調查結果顯示，台商對大陸「惠台」或補貼政策多表無感、無助益。

小吃 福建 台商

相關新聞

陸學者：以「琉球地位未定論」反制日本 支持沖繩獨立

大陸「全球化智庫」（CCG）副主任、前中共領導人鄧小平英文翻譯高志凱公開呼籲，中國大陸應以「琉球地位未定論」來反制日本，...

日本「日中友好議員聯盟」拜訪陸大使 傳達訪陸意願

中觀關係日趨緊張之際，傳出日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派的「日中友好議員聯盟」幹部，1日在東京與中國大陸駐日...

福建將補助台人在台開沙縣小吃店 陸委會：誘因低、注意是否違法

大陸福建2日再發布12條惠台措施，其中包含在台灣開設沙縣小吃店給予5,000元人民幣（約2.2萬元台幣）的創業補助。陸委...

陸學者：宏都拉斯新總統若選擇斷交 中方也不覺得可惜

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，居於領先的兩位候選人皆承諾要和台灣恢復邦交。大陸駐宏都拉斯大使館早在11月中就對此提出...

稱境外組織或用SDK威脅國安 陸官方要求應提高警惕

大陸官方從各方面緊盯國安危機，大陸國安局今發文稱，境外組織可能通過惡意SDK非法收集敏感資訊，不僅嚴重侵犯公民個人隱私，...

國際和平研究所報告：反腐效應 中軍企售售額暴跌10%

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發布全球百大軍工企業報告指出，2024年全球軍火銷售額增加5.9...

