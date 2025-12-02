福建再稱：已規劃興建 金門供水第2通道等工程

中國福建省政府官員今天在新聞發布會中宣稱，目前已規劃建設金門供水第2通道、馬祖供水、泉金高速等一批「重大項目」，在全省6個台商投資區預留了發展用地5.3萬畝（約3533公頃）。

福建官方新聞網站東南網報導，福建省政府新聞辦2日召開福建省貫徹落實「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」系列新聞發布會第7場。

福建省自然資源廳副廳長吳建青說，該省將強化對台商投資區、台灣農民創業園、海峽兩岸鄉村融合發展實驗區等兩岸融合發展特殊區域的空間支撐。

他宣稱，目前福建省市縣國土空間總體規劃均已批覆實施，規劃建設金門供水第2通道、馬祖供水、泉金高速等一批「重大項目」，在全省6個台商投資區預留了發展用地5.3萬畝。

另外，在鄉村建設方面，報導說，福建在規劃建設領域已走出了一條具有福建特色的閩台融合發展之路，培育出晉江市圍頭村、連江縣同心村、平和縣歐寮村等一批「閩台鄉建鄉創的樣板」，並為兩岸規劃領域青年學子搭建平台，已舉辦3屆大學生項目規劃策劃方案徵集活動，由兩岸大學師生參加。

今年3月，針對當時媒體報導福建擬建金門供水第2通道，形成雙水源供水體系統。中華民國水利署回應，目前金門水源充足，且自有水源達75%以上，並無興建供水第2通道需求，本案僅是中國大陸單方面提出構想。

水利署表示，任一自中國大陸引水變更，均須依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」等相關規定辦理。