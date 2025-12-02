快訊

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

福建再稱：已規劃興建 金門供水第2通道等工程

中央社／ 上海2日電

中國福建省政府官員今天在新聞發布會中宣稱，目前已規劃建設金門供水第2通道、馬祖供水、泉金高速等一批「重大項目」，在全省6個台商投資區預留了發展用地5.3萬畝（約3533公頃）。

福建官方新聞網站東南網報導，福建省政府新聞辦2日召開福建省貫徹落實「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」系列新聞發布會第7場。

福建省自然資源廳副廳長吳建青說，該省將強化對台商投資區、台灣農民創業園、海峽兩岸鄉村融合發展實驗區等兩岸融合發展特殊區域的空間支撐。

他宣稱，目前福建省市縣國土空間總體規劃均已批覆實施，規劃建設金門供水第2通道、馬祖供水、泉金高速等一批「重大項目」，在全省6個台商投資區預留了發展用地5.3萬畝。

另外，在鄉村建設方面，報導說，福建在規劃建設領域已走出了一條具有福建特色的閩台融合發展之路，培育出晉江市圍頭村、連江縣同心村、平和縣歐寮村等一批「閩台鄉建鄉創的樣板」，並為兩岸規劃領域青年學子搭建平台，已舉辦3屆大學生項目規劃策劃方案徵集活動，由兩岸大學師生參加。

今年3月，針對當時媒體報導福建擬建金門供水第2通道，形成雙水源供水體系統。中華民國水利署回應，目前金門水源充足，且自有水源達75%以上，並無興建供水第2通道需求，本案僅是中國大陸單方面提出構想。

水利署表示，任一自中國大陸引水變更，均須依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」等相關規定辦理。

福建 金門 馬祖

延伸閱讀

6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

同在新山淨水場供水範圍 汐止有用戶倖免於難 原來水源來自翡翠水庫

福建非遺 亮相高雄旅展

淡水停水第四天 供水一再後延基層炸鍋轟「人禍」

相關新聞

陸學者：以「琉球地位未定論」反制日本 支持沖繩獨立

大陸「全球化智庫」（CCG）副主任、前中共領導人鄧小平英文翻譯高志凱公開呼籲，中國大陸應以「琉球地位未定論」來反制日本，...

日本「日中友好議員聯盟」拜訪陸大使 傳達訪陸意願

中觀關係日趨緊張之際，傳出日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派的「日中友好議員聯盟」幹部，1日在東京與中國大陸駐日...

稱境外組織或用SDK威脅國安 陸官方要求應提高警惕

大陸官方從各方面緊盯國安危機，大陸國安局今發文稱，境外組織可能通過惡意SDK非法收集敏感資訊，不僅嚴重侵犯公民個人隱私，...

國際和平研究所報告：反腐效應 中軍企售售額暴跌10%

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發布全球百大軍工企業報告指出，2024年全球軍火銷售額增加5.9...

日中關係緊張 共軍近日渤海、黃海密集展開軍事演訓

日中關係緊張之際，雙方2日再度於釣魚台列嶼附近海域（大陸稱「釣魚島」、日本稱「尖閣諸島」）發生爭端。值得注意的是，中國大...

川習上周通話後 中俄第20輪戰略安全磋商今登場

在川習上周一晚間通話、俄烏戰爭「28點和平計畫」磋商背景下，俄中第二十輪戰略安全磋商今日於莫斯科舉行，北京會否在俄烏和平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。