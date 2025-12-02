香港政府禁止兩海外組織運作 指危害國安

快訊

中央社／ 香港2日電

香港當局今天在憲報刊登命令，禁止海外組織「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作或繼續運作，命令即時生效；當局指兩個組織危害國家安全

港府公布，保安局局長是行使維護國家安全條例所賦予的權力實施這項禁令。

在發出禁令前，保安局一週前曾向上述組織發出書面通知，讓兩個組織在命令發出前提交申述。

保安局發言人說，上述組織已即時成為受禁組織，任何人從事國安條例所訂明的行為，即屬犯罪，包括：以受禁組織的幹事或成員身分行事，或自稱或聲稱是受禁組織的幹事或成員；代受禁組織進行任何活動；參與受禁組織的集會；煽惑他人成為受禁組織成員；向受禁組織提供任何形式的援助或為其牟取會費或援助等，一經定罪，最高可處罰款港幣100萬元（新台幣400萬元）及監禁14年。

網上資料顯示，「香港議會」是由流亡海外港人在海外組成的自治議會，該議會的首屆選舉於今年5月舉行，為網上投票形式，全部議員於7月宣誓就職。

「香港民主建國聯盟」去年在台灣成立。今年7月，4名男子因涉嫌非法參與「香港民主建國聯盟」及其籌辦的顛覆國家政權活動而被警方拘捕。

香港 國家安全

