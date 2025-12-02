陸學者：以「琉球地位未定論」反制日本 支持沖繩獨立

大陸「全球化智庫」（CCG）副主任、前中共領導人鄧小平英文翻譯高志凱公開呼籲，中國大陸應以「琉球地位未定論」來反制日本，全力支持琉球群島原住民自決自立，推翻「殖民統治」，成為一個獨立的國家。

日本首相高市早苗日前表示，根據「舊金山和約」，日本「無法認定台灣的法律地位」，遭北京指稱是在鼓吹「台灣地位未定論」。高志凱1日在其個人微博發表一段約14分鐘的影片，大談「琉球地位未定論」。

高志凱說，琉球群島曾是獨立的王國，有自己的語言、文化、習俗，跟日本沒有根本的相同之處，反而跟中華民族有更多的關聯性。1372年到1879年這500多年間，琉球與中國一直存在著宗藩關係。明清時期，琉球王國由中國皇帝冊封，使用中國年號。

他指出，日本多年來不斷蠶食琉球群島，1879年甚至直接以武力併吞琉球，改設沖繩縣。「這是一個主權國家對另一個主權國家的侵略和占領，違反了當時的國際法。當時的清政府提出強烈抗議，並與日本多次交涉，但因國力衰微未能阻止。」

高志凱表示，琉球問題涉及到二次大戰後的國際秩序。《開羅宣言》、《波茨坦公告》都明確將琉球群島排除在日本的主權範圍之外。「琉球群島不是日本的領土，這是第二次世界大戰以後的國際秩序的一部分，是不容動撼的」。

高志凱稱，二戰後，琉球群島由聯合國委託美國來託管，並明確琉球的地位未定。 1946年盟軍最高司令部訓令第六七七號將部分琉球北緯30度以北劃給日本施政，北緯30度以南的琉球群島，包括沖繩本島則完全排除在外。

他強調，1971年，美國將琉球施政權移交給日本，違反國際法也違反聯合國憲章有關規定。聯合國憲章規定，託管領土的處置必須經聯合國同意。且美國移交的僅是「施政權」而非主權，但日本一直以來都刻意迴避這點，並剝奪琉球原住民的自決權。

高志凱說，「最近高市早苗居然膽敢指手畫腳，叫囂所謂的『台灣有事就是日本有事』，妄圖干涉中國人民的國家統一大業，到今天還不肯收回她錯誤的言行，我們一定要痛打高市早苗這種惡劣的行徑」；「要在國際上揭露日本長期以來非法霸占琉球群島的惡劣行徑，還琉球原住民的公道」。

他提出，首先，要明確「琉球群島地位未定」這一國際共識，維護二次大戰後建立的國際秩序。其次，積極支持和推動琉球原住民自決權的落實。