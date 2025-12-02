日本「日中友好議員聯盟」拜訪陸大使 傳達訪陸意願

中觀關係日趨緊張之際，傳出日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派的「日中友好議員聯盟」幹部，1日在東京與中國大陸駐日本大使吳江浩會面，議員聯盟方面傳達了想要在2025年結束前訪陸的想法。

共同社報導，在日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯引起日中關係惡化的背景下，議員聯盟方面傳達了想要在2025年結束前訪陸的想法。為緩和兩國緊張關係，強調了繼續開展議員間交流的重要性。

會面採取閉門形式，日本在野黨議員也參加，同時共進午餐。高市涉台發言成為話題，吳江浩闡述了中方的立場。不過在日中兩國政府持續對立的情況下，此次透過有別於政府的管道，謀求了一定的溝通。

日中友好議員聯盟中也包括立憲民主黨和國民民主黨等在野黨的國會議員。

小淵優子是日中友好議員聯盟的事務局長。擔任日中友好議員聯盟會長的自民黨前幹事長森山裕並未一同出席會面。今年4月，森山裕等人訪陸，與中國全國人大常委會委員長趙樂際會談。

相關人士稱，日中友好議員聯盟方面在10月下旬高市內閣上台後，曾就年內訪陸暗中詢問過中方意向。日中友好議員聯盟正在摸索與中共中央對外聯絡部部長劉海星會談，但據悉中方並未給出明確答覆。

此外，日本經濟團體聯合會會長筒井義信也於11月28日在東京與吳江浩會面。筒井義信請求中方接受經濟代表團明年1月訪問北京的計畫。