聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中日關係低迷之際，日本跨黨派「日中友好議員聯盟」幹部，1日在東京與大陸駐日本大使吳江浩會面，傳達有意在2025年結束前訪問中國的想法。（路透）
中日關係低迷之際，日本跨黨派「日中友好議員聯盟」幹部，1日在東京與大陸駐日本大使吳江浩會面，傳達有意在2025年結束前訪問中國的想法。（路透）

中觀關係日趨緊張之際，傳出日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派的「日中友好議員聯盟」幹部，1日在東京與中國大陸駐日本大使吳江浩會面，議員聯盟方面傳達了想要在2025年結束前訪陸的想法。

共同社報導，在日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯引起日中關係惡化的背景下，議員聯盟方面傳達了想要在2025年結束前訪陸的想法。為緩和兩國緊張關係，強調了繼續開展議員間交流的重要性。

會面採取閉門形式，日本在野黨議員也參加，同時共進午餐。高市涉台發言成為話題，吳江浩闡述了中方的立場。不過在日中兩國政府持續對立的情況下，此次透過有別於政府的管道，謀求了一定的溝通。

日中友好議員聯盟中也包括立憲民主黨和國民民主黨等在野黨的國會議員。

小淵優子是日中友好議員聯盟的事務局長。擔任日中友好議員聯盟會長的自民黨前幹事長森山裕並未一同出席會面。今年4月，森山裕等人訪陸，與中國全國人大常委會委員長趙樂際會談。

相關人士稱，日中友好議員聯盟方面在10月下旬高市內閣上台後，曾就年內訪陸暗中詢問過中方意向。日中友好議員聯盟正在摸索與中共中央對外聯絡部部長劉海星會談，但據悉中方並未給出明確答覆。

此外，日本經濟團體聯合會會長筒井義信也於11月28日在東京與吳江浩會面。筒井義信請求中方接受經濟代表團明年1月訪問北京的計畫。

相關新聞

陸學者：以「琉球地位未定論」反制日本 支持沖繩獨立

大陸「全球化智庫」（CCG）副主任、前中共領導人鄧小平英文翻譯高志凱公開呼籲，中國大陸應以「琉球地位未定論」來反制日本，...

日本「日中友好議員聯盟」拜訪陸大使 傳達訪陸意願

中觀關係日趨緊張之際，傳出日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派的「日中友好議員聯盟」幹部，1日在東京與中國大陸駐日...

稱境外組織或用SDK威脅國安 陸官方要求應提高警惕

大陸官方從各方面緊盯國安危機，大陸國安局今發文稱，境外組織可能通過惡意SDK非法收集敏感資訊，不僅嚴重侵犯公民個人隱私，...

國際和平研究所報告：反腐效應 中軍企售售額暴跌10%

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發布全球百大軍工企業報告指出，2024年全球軍火銷售額增加5.9...

日中關係緊張 共軍近日渤海、黃海密集展開軍事演訓

日中關係緊張之際，雙方2日再度於釣魚台列嶼附近海域（大陸稱「釣魚島」、日本稱「尖閣諸島」）發生爭端。值得注意的是，中國大...

川習上周通話後 中俄第20輪戰略安全磋商今登場

在川習上周一晚間通話、俄烏戰爭「28點和平計畫」磋商背景下，俄中第二十輪戰略安全磋商今日於莫斯科舉行，北京會否在俄烏和平...

