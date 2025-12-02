快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

中企推降規版稀土磁鐵繞開管制 西方買家將就

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

中國的稀土磁鐵企業正設法繞開政府繁瑣出口限制，以在不觸法下維持對西方買家供貨。據稱這些中企調整磁鐵配方不使用受管制的特定稀土元素，賺西方買家只能將就使用的錢。

華爾街日報指出，這些策略固然都不違法，但並非完美解方。新調配的磁鐵性能通常不比既有產品。不過中國擁有龐大且仍在持續擴張的磁鐵製造能力，業者仍盼努力尋找合法方式維持出口。

這股趨勢成為中美稀土角力的最新發展。中國在全球稀土供應及稀土磁鐵製造居主導地位，相關材料對汽車、風力發電機與戰鬥機等各式產品至關重要。

川普政府今年稍早發動對等關稅戰後，北京當局就推出新的對應稀土出口管制措施，重創西方企業。作為10月與美國達成貿易休兵一環，中方同意暫緩部分即將實施的管制，但西方企業依舊擔心供應接不上。

某些用於汽車引擎、機器人與工業設備的高性能稀土磁鐵，通常會少量用到重稀土元素的鏑與鋱，以確保磁鐵能在高溫運作。然中國4月起的新規定，讓即便只含有極少量這些元素的磁體，也須出口許可。據稀土企業與貿易商表示，等待這類許可往往需要數週甚至數月，有時還未必能通過。

中國稀土企業緩解出口受限的其中一個方法是技術創新，競相研發不含重稀土的相對可用磁鐵，例如透過將磁材研磨到極細薄來提升耐熱性，這類工序需特殊設備，也大幅增加成本。不含重稀土成分磁鐵的相關研發雖已多年，但出口管制讓企業再次加大投入。

這些新調配的磁鐵可在約攝氏150度下運作，足以應付大部分種類的家用電器。然而汽車製造商、航空業等通常需要能耐受更高溫的磁鐵。

行銷不含受管制重稀土成分磁鐵的中國企業包括永久磁業（Yonjumag）、安徽省瀚海新材料公司、招寶磁業、寧波興富磁材等。寧波興富磁材並在網頁上發布圖表，展示研發相關磁材的進展。

貿易商表示，儘管擔心這些新調配磁鐵未必如中國製造商宣稱般有效，許多西方企業依然買單。

安徽省瀚海新材料公司銷售工程師隗海宇10月在領英（LinkedIn）就公司在不同溫度下磁鐵表現貼文：「無法使用受管制重稀土元素，確實會讓耐高溫性能稍弱些，但對大多數客戶而言，有的用總比完全沒有好。」

稀土 高溫 材料

延伸閱讀

港媒分析：中日關係沒有最壞 只有更壞

病毒採礦vs.蕨類煉金…美中搶稀土大打科技戰 2瓶頸成勝負關鍵

歐盟稱北京管制稀土出口如勒索 將加倍努力擺脫依賴

一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸

相關新聞

陸學者：以「琉球地位未定論」反制日本 支持沖繩獨立

大陸「全球化智庫」（CCG）副主任、前中共領導人鄧小平英文翻譯高志凱公開呼籲，中國大陸應以「琉球地位未定論」來反制日本，...

日本「日中友好議員聯盟」拜訪陸大使 傳達訪陸意願

中觀關係日趨緊張之際，傳出日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派的「日中友好議員聯盟」幹部，1日在東京與中國大陸駐日...

稱境外組織或用SDK威脅國安 陸官方要求應提高警惕

大陸官方從各方面緊盯國安危機，大陸國安局今發文稱，境外組織可能通過惡意SDK非法收集敏感資訊，不僅嚴重侵犯公民個人隱私，...

國際和平研究所報告：反腐效應 中軍企售售額暴跌10%

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發布全球百大軍工企業報告指出，2024年全球軍火銷售額增加5.9...

日中關係緊張 共軍近日渤海、黃海密集展開軍事演訓

日中關係緊張之際，雙方2日再度於釣魚台列嶼附近海域（大陸稱「釣魚島」、日本稱「尖閣諸島」）發生爭端。值得注意的是，中國大...

川習上周通話後 中俄第20輪戰略安全磋商今登場

在川習上周一晚間通話、俄烏戰爭「28點和平計畫」磋商背景下，俄中第二十輪戰略安全磋商今日於莫斯科舉行，北京會否在俄烏和平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。