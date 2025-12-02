中企推降規版稀土磁鐵繞開管制 西方買家將就

中國的稀土磁鐵企業正設法繞開政府繁瑣出口限制，以在不觸法下維持對西方買家供貨。據稱這些中企調整磁鐵配方不使用受管制的特定稀土元素，賺西方買家只能將就使用的錢。

華爾街日報指出，這些策略固然都不違法，但並非完美解方。新調配的磁鐵性能通常不比既有產品。不過中國擁有龐大且仍在持續擴張的磁鐵製造能力，業者仍盼努力尋找合法方式維持出口。

這股趨勢成為中美稀土角力的最新發展。中國在全球稀土供應及稀土磁鐵製造居主導地位，相關材料對汽車、風力發電機與戰鬥機等各式產品至關重要。

川普政府今年稍早發動對等關稅戰後，北京當局就推出新的對應稀土出口管制措施，重創西方企業。作為10月與美國達成貿易休兵一環，中方同意暫緩部分即將實施的管制，但西方企業依舊擔心供應接不上。

某些用於汽車引擎、機器人與工業設備的高性能稀土磁鐵，通常會少量用到重稀土元素的鏑與鋱，以確保磁鐵能在高溫運作。然中國4月起的新規定，讓即便只含有極少量這些元素的磁體，也須出口許可。據稀土企業與貿易商表示，等待這類許可往往需要數週甚至數月，有時還未必能通過。

中國稀土企業緩解出口受限的其中一個方法是技術創新，競相研發不含重稀土的相對可用磁鐵，例如透過將磁材研磨到極細薄來提升耐熱性，這類工序需特殊設備，也大幅增加成本。不含重稀土成分磁鐵的相關研發雖已多年，但出口管制讓企業再次加大投入。

這些新調配的磁鐵可在約攝氏150度下運作，足以應付大部分種類的家用電器。然而汽車製造商、航空業等通常需要能耐受更高溫的磁鐵。

行銷不含受管制重稀土成分磁鐵的中國企業包括永久磁業（Yonjumag）、安徽省瀚海新材料公司、招寶磁業、寧波興富磁材等。寧波興富磁材並在網頁上發布圖表，展示研發相關磁材的進展。

貿易商表示，儘管擔心這些新調配磁鐵未必如中國製造商宣稱般有效，許多西方企業依然買單。

安徽省瀚海新材料公司銷售工程師隗海宇10月在領英（LinkedIn）就公司在不同溫度下磁鐵表現貼文：「無法使用受管制重稀土元素，確實會讓耐高溫性能稍弱些，但對大多數客戶而言，有的用總比完全沒有好。」