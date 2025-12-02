川習上周通話後 中俄第20輪戰略安全磋商今登場

在川習上周一晚間通話、俄烏戰爭「28點和平計畫」磋商背景下，俄中第二十輪戰略安全磋商今日於莫斯科舉行，北京會否在俄烏和平進程中扮演一定的角色受到關注。對此，有學者分析，中國沒有意願主動介入，但如果局勢升級，中國可能調整想法；也有專家判斷，中國不會參與支持川普的和平計劃，因為北京無法從中獲得實際利益。

俄羅斯聯邦安全會議新聞處發布消息，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅將於12月2日在莫斯科舉行俄中第二十輪戰略安全磋商。

消息稱，雙方將就目前國際與地區安全問題、亞太地區局勢、軍事與軍事技術合作、以及執法和特工部門間的協作等議題進行深入討論。

對此，新加坡《聯合早報》報導，北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建認為，中方其實反對川普用交易式外交推動和平，不管是美國提出的28條，或美烏談判後的19條和平計劃，能否體現公正都值得懷疑。

他進一步指出，俄烏局勢目前看來仍可控，衝突未現「拐點」，北京也就沒有意願主動捲入，但若是俄烏衝突升級成歐俄衝突，說明局勢不可控，中方可能會調整想法。像俄羅斯無人機今年9月飛入波蘭領空，波蘭為此關閉與白羅斯邊界，中歐班列被迫停駛，王毅那時就出訪波蘭。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則表示，因中俄堅定的戰略夥伴關係，俄羅斯最大訴求又是實質摧毀烏克蘭主權，因此即便中國介入，也不會被接受。

新加坡南洋理工大學副教授李明江認為，王毅可能會做原則性表態，但若期待中國對俄羅斯施壓，並不現實。

烏克蘭獨立的東亞專家普拉克西延科（Nataliya Plaksiyenko-Butyrska）認為，中國避免採取目的是終結戰爭的積極措施，因為北京能從衝突中獲益，既消耗西方資源，又使西方注意力從印太地區轉移。她判斷，中國不會參與支持川普的和平計劃，因北京無法從中獲得實際利益；中國也無意推動俄美關係恢復至俄方信心增強，以及降低對華依賴程度。