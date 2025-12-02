快訊

川習上周通話後 中俄第20輪戰略安全磋商今登場

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外長王毅（圖右）今天將在莫斯科與俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古舉行俄中第二十輪戰略安全磋商。（圖／取自俄通社）
大陸外長王毅（圖右）今天將在莫斯科與俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古舉行俄中第二十輪戰略安全磋商。（圖／取自俄通社）

在川習上周一晚間通話、俄烏戰爭「28點和平計畫」磋商背景下，俄中第二十輪戰略安全磋商今日於莫斯科舉行，北京會否在俄烏和平進程中扮演一定的角色受到關注。對此，有學者分析，中國沒有意願主動介入，但如果局勢升級，中國可能調整想法；也有專家判斷，中國不會參與支持川普的和平計劃，因為北京無法從中獲得實際利益。

俄羅斯聯邦安全會議新聞處發布消息，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅將於12月2日在莫斯科舉行俄中第二十輪戰略安全磋商。

消息稱，雙方將就目前國際與地區安全問題、亞太地區局勢、軍事與軍事技術合作、以及執法和特工部門間的協作等議題進行深入討論。

對此，新加坡《聯合早報》報導，北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建認為，中方其實反對川普用交易式外交推動和平，不管是美國提出的28條，或美烏談判後的19條和平計劃，能否體現公正都值得懷疑。

他進一步指出，俄烏局勢目前看來仍可控，衝突未現「拐點」，北京也就沒有意願主動捲入，但若是俄烏衝突升級成歐俄衝突，說明局勢不可控，中方可能會調整想法。像俄羅斯無人機今年9月飛入波蘭領空，波蘭為此關閉與白羅斯邊界，中歐班列被迫停駛，王毅那時就出訪波蘭。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則表示，因中俄堅定的戰略夥伴關係，俄羅斯最大訴求又是實質摧毀烏克蘭主權，因此即便中國介入，也不會被接受。

新加坡南洋理工大學副教授李明江認為，王毅可能會做原則性表態，但若期待中國對俄羅斯施壓，並不現實。

烏克蘭獨立的東亞專家普拉克西延科（Nataliya Plaksiyenko-Butyrska）認為，中國避免採取目的是終結戰爭的積極措施，因為北京能從衝突中獲益，既消耗西方資源，又使西方注意力從印太地區轉移。她判斷，中國不會參與支持川普的和平計劃，因北京無法從中獲得實際利益；中國也無意推動俄美關係恢復至俄方信心增強，以及降低對華依賴程度。

