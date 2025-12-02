林毅夫：美國AI泡沫5年內破滅 破壞性如2008年金融海嘯

中美過去幾年在人工智慧（AI）領域展開新一輪角逐，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫指出，發達國家已陷入2008年金融危機以來的「迷失的20年」。他更預言，未來五年內，美國很可能會出現像2000年網路泡沫破滅那樣的AI泡沫破滅，其破壞性很可能像2008年美國房地產市場泡沫破滅。

林毅夫11月23日在第十屆復旦首席經濟學家論壇發表演講時作出上述表示，大陸網路媒體《觀察者網》2日刊登林毅夫這場演講的文字全文。

林毅夫首先指出，發達國家自2008年國際經濟金融危機爆發後，直到現在還沒有完全復甦。從美國、歐元區國家、OECD國家的年均GDP增長速度來看，整個發達國家正陷入2008年金融危機以來的「迷失的20年」。

他表示，2008年國際金融經濟危機爆發地點是美國，相對而言，美國恢復的情況比歐元區好。最主要原因是，美國利用美元作為國際主要儲備貨幣的霸權地位，採取無限制量化寬鬆政策來緩解國內經濟頹勢。這雖幫助美國經濟恢復，卻也帶來了不少後果。

林毅夫說，這個後果首先表現在引發了不少美元套利行為。大量短期資金流進發展中國家，一旦美國的利息稍微上升，資金又會迅速流出發展中國家，這種資金大進大出給發展中國家的宏觀管理帶來巨大挑戰。不僅如此，大量美元本該以低利率投資於實體經濟，但實際情形是資金大量投入到具投機性的股票市場。

林毅夫指出，2008年6月道瓊指數是一萬兩千多點。當時IMF和世界銀行的經濟學家都認為，一萬兩千點是有不少泡沫風險的。現在美國實體經濟實際上並沒有恢復，但道瓊指數已經達到四萬六千多點。「如果說一萬兩千點就有泡沫了，四萬六千點的泡沫風險就更大了」。

他表示，2000年之前，有大量資金投入互聯網行業，本世紀初美國爆發了互聯網泡沫破滅；現在的AI行業，也出現類似風險。林毅夫認為，「十五五時期」（2026至2030年）很可能會出現像2000年互聯網泡沫破滅那樣的AI泡沫破滅。

林毅夫稱，一旦美國AI泡沫破滅，很可能像2008年美國房地產市場泡沫破滅帶來的美國金融經濟危機和全世界金融經濟危機那樣，具有破壞性。

此外，林毅夫也再度重申其一貫看好中國經濟的論點，指稱到2035年之前，中國還有8%的經濟增長潛力。加上AI和大數據為代表的第四次工業革命，將為中國提供「換道超車」的歷史機遇。

對於近幾年中國實際經濟成長率遠低於8%，林毅夫解釋，一個大問題是美國在技術上對中國「卡脖子」，使得中國必須用「新型舉國體制」來應對，因而佔用了大量戰略資源。

林毅夫認為，中國要提振經濟發展信心，首先學界和媒體界要講清楚，中國經濟過去十年下滑的原因不是體制機制原因，而是外部原因所致。其次，就是要突破理論桎梏，採取更積極的財政政策和貨幣政策。