港媒分析：中日關係沒有最壞 只有更壞

中央社／ 香港2日電

中日關係最近持續緊張，有分析預期，未來兩國關係沒有最壞，只有更壞。

香港星島日島今天刊文指出，日本首相高市早苗在發表「台灣有事」論後，上週似乎想淡化事件，於是援引「舊金山和約」，表示放棄了對台灣的所有權利，無權對台灣的地位發表意見。

文章表示，由於中國歷來不承認「舊金山和約」，相關言論等同主張「台灣地位未定論」，更令北京不滿。

因此，高市早苗的言論不但沒有平息中方的憤怒，中方反而認為她鼓吹「台灣地位未定論」，立場未變。

文章表示，美國總統川普「不願挺日」，中國毋須面對美日同盟壓力，正從經濟、文化等各方面加大反制力度，中日關係沒有最壞，只有更壞。

據指出，當前北京對日採取種種反制措施，包括呼籲國人避免去日本旅遊、留學，減少中日航線，暫停進口日本水產品，叫停民間交流，叫停日本藝人在中國演出等。

但文章表示，「在日本歷史上，由首相代表國家所發表的言論，因受到外國的單邊壓力而最終撤回，沒有先例可循，更何況這鞏固了高市早苗在國防問題上態度強硬的保守派形象，內閣最新支持率高達75%，更不可能撤回言論。而且，這些反制措施也還沒有讓日本感到疼。」

不過，從中方角度看，目前其國力遠超日本，加上川普不願見到緊張形勢升溫，沒有從後面「拱火」，文章預期，中方肯定會抓住這個機會「教訓日本」；日本在稀土等關鍵礦產資源領域對中國的倚賴度非常高，中國若停止供應稀土，將嚴重打擊日本的產業。

日本旅遊 中日關係 舊金山和約

相關新聞

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

中國海警8時許發布新聞稿稱，12月2日，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入中國釣魚島（我稱「釣魚台列嶼」、日本稱「尖閣諸島」）...

馬克宏將會習近平 俄烏、台灣議題受矚

法國總統馬克宏明日起將對中國大陸進行為期三日的國是訪問，期間將與大陸國家主席習近平會談，法方稱雙方將就國際熱點問題與合作...

日中關係緊張 共軍近日渤海、黃海密集展開軍事演訓

日中關係緊張之際，雙方2日再度於釣魚台列嶼附近海域（大陸稱「釣魚島」、日本稱「尖閣諸島」）發生爭端。值得注意的是，中國大...

陸再度致函聯合國 提請古特瑞斯注意日本正在重新武裝

就當前中日之爭，中國常駐聯合國代表傅聰再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，呼籲日方向國際社會完整準確回答在台灣問題上的「台貫立...

川習上周通話後 中俄第20輪戰略安全磋商今登場

在川習上周一晚間通話、俄烏戰爭「28點和平計畫」磋商背景下，俄中第二十輪戰略安全磋商今日於莫斯科舉行，北京會否在俄烏和平...

稱日漁船非法進入「我釣魚島領海」 陸海警進行維權巡航活動

中日關係日趨緊張，陸方持續提出反制措施。中國海警局今早宣布，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入「我釣魚島領海」，中國海警艦艇依...

