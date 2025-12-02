港媒分析：中日關係沒有最壞 只有更壞

中日關係最近持續緊張，有分析預期，未來兩國關係沒有最壞，只有更壞。

香港星島日島今天刊文指出，日本首相高市早苗在發表「台灣有事」論後，上週似乎想淡化事件，於是援引「舊金山和約」，表示放棄了對台灣的所有權利，無權對台灣的地位發表意見。

文章表示，由於中國歷來不承認「舊金山和約」，相關言論等同主張「台灣地位未定論」，更令北京不滿。

因此，高市早苗的言論不但沒有平息中方的憤怒，中方反而認為她鼓吹「台灣地位未定論」，立場未變。

文章表示，美國總統川普「不願挺日」，中國毋須面對美日同盟壓力，正從經濟、文化等各方面加大反制力度，中日關係沒有最壞，只有更壞。

據指出，當前北京對日採取種種反制措施，包括呼籲國人避免去日本旅遊、留學，減少中日航線，暫停進口日本水產品，叫停民間交流，叫停日本藝人在中國演出等。

但文章表示，「在日本歷史上，由首相代表國家所發表的言論，因受到外國的單邊壓力而最終撤回，沒有先例可循，更何況這鞏固了高市早苗在國防問題上態度強硬的保守派形象，內閣最新支持率高達75%，更不可能撤回言論。而且，這些反制措施也還沒有讓日本感到疼。」

不過，從中方角度看，目前其國力遠超日本，加上川普不願見到緊張形勢升溫，沒有從後面「拱火」，文章預期，中方肯定會抓住這個機會「教訓日本」；日本在稀土等關鍵礦產資源領域對中國的倚賴度非常高，中國若停止供應稀土，將嚴重打擊日本的產業。