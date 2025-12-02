快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

稱日漁船非法進入「我釣魚島領海」 陸海警進行維權巡航活動

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國海警局今早宣布，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入「我釣魚島領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。（美聯社）
中日關係日趨緊張，陸方持續提出反制措施。中國海警局今早宣布，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入「我釣魚島領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。大陸官方稱，這是中國海警依法開展的維權巡航活動。

據新華社，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，12月2日，日「瑞寶丸」號漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁活動。

劉德軍表示，中國海警將持續在釣魚島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

讀賣新聞今日稍早報導，第11管區海上保安總部（那霸市）表示，2日凌晨2時27至29分左右，兩艘中國海警局船隻先後侵入沖繩縣石垣市尖閣諸島大正島外海的領海。兩艘船均搭載火砲。日本海上保安廳的巡邏船要求其離開，兩艘船在同日5時12分左右駛離領海。這是自11月16日以來，（中國）海警船再次侵入領海。

上月16日，四艘大陸海警船駛入主權爭議的釣魚台周邊海域，引發日本向中方提出嚴正抗議。大陸外交部當時則表示，中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回並提出反交涉。

據共同社，當時日本官房長官木原稔就大陸船駛入領海表示，此舉違反國際法，已通過外交渠道嚴正抗議，強烈要求立即駛離。他同時表示，駛入領海令人遺憾，無法接受。將帶著緊迫感確保警戒監視萬無一失，以冷靜、堅決的態度應對中方。

日本展示釣魚台新歷史證據 陸外交部駁：斷章取義

稱「常態巡查」卻越界闖金門 海巡：大陸海警已成常態騷擾

中日關係緊張來試探？陸海警一天兩度闖金門海域 測試我海巡反應

氣象署下午5時30分發布海警 首波警戒區域曝光

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

中國海警8時許發布新聞稿稱，12月2日，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入中國釣魚島（我稱「釣魚台列嶼」、日本稱「尖閣諸島」）...

馬克宏將會習近平 俄烏、台灣議題受矚

法國總統馬克宏明日起將對中國大陸進行為期三日的國是訪問，期間將與大陸國家主席習近平會談，法方稱雙方將就國際熱點問題與合作...

陸再度致函聯合國 提請古特瑞斯注意日本正在重新武裝

就當前中日之爭，中國常駐聯合國代表傅聰再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，呼籲日方向國際社會完整準確回答在台灣問題上的「台貫立...

稱日漁船非法進入「我釣魚島領海」 陸海警進行維權巡航活動

中日關係日趨緊張，陸方持續提出反制措施。中國海警局今早宣布，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入「我釣魚島領海」，中國海警艦艇依...

琉球有事中國有事？北京再打「琉球牌」反制高市言論

中日關係近一個月來日趨緊張，中國大陸要求日本收回「錯誤言論」，還陸續祭出勸退旅遊、停止進口水產、拒買日貨、黃海實彈射擊、四川艦福建艦雙艦合璧，在G20峰會大陸總理李強不見日相高市早苗等等。在這些表象的反擊外，中國大陸醞釀在日本後院大打「琉球牌」的盤算為何？除了學界發展「琉球學」，大連旅順博物館再展出「明諭琉球國王敕」，又企圖證明怎樣的史實？

彭博示警 北京恐向川普提「28點台灣方案」

彭博一日以「中國正準備一分烏克蘭式台灣提案？」為題，發表專欄作家瓦斯瓦尼評論指出，北京正從川普政府提給俄羅斯的烏克蘭和平...

