稱日漁船非法進入「我釣魚島領海」 陸海警進行維權巡航活動

中日關係日趨緊張，陸方持續提出反制措施。中國海警局今早宣布，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入「我釣魚島領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。大陸官方稱，這是中國海警依法開展的維權巡航活動。

據新華社，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，12月2日，日「瑞寶丸」號漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁活動。

劉德軍表示，中國海警將持續在釣魚島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

讀賣新聞今日稍早報導，第11管區海上保安總部（那霸市）表示，2日凌晨2時27至29分左右，兩艘中國海警局船隻先後侵入沖繩縣石垣市尖閣諸島大正島外海的領海。兩艘船均搭載火砲。日本海上保安廳的巡邏船要求其離開，兩艘船在同日5時12分左右駛離領海。這是自11月16日以來，（中國）海警船再次侵入領海。

上月16日，四艘大陸海警船駛入主權爭議的釣魚台周邊海域，引發日本向中方提出嚴正抗議。大陸外交部當時則表示，中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回並提出反交涉。

據共同社，當時日本官房長官木原稔就大陸船駛入領海表示，此舉違反國際法，已通過外交渠道嚴正抗議，強烈要求立即駛離。他同時表示，駛入領海令人遺憾，無法接受。將帶著緊迫感確保警戒監視萬無一失，以冷靜、堅決的態度應對中方。