中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

中國海警8時許發布新聞稿稱，12月2日，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入中國釣魚島（我稱「釣魚台列嶼」、日本稱「尖閣諸島」）領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁活動。中國海警將持續在釣魚島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

日本共同社報導，2日凌晨2時25分左右起，兩艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島周邊日本領海，清晨5點10分前後起陸續駛出，進入領海外側毗連區。這是中國公務船繼11月16日之後再次駛入尖閣周邊領海，為今年第29天。

報導引述日本第11管區海上保安總部（那霸）透露，上述海警船均搭載機關炮，一邊宣揚中方主張，一邊試圖靠近一艘日本漁船，日方巡邏船要求其駛離領海。領海外側的毗連區發現另有2艘搭載機關炮的中國船隻。

共同社指出，包括毗連區在內，尖閣周邊已連續18天發現中國公務船。

針對日本政府近日在東京領土主權展示館內新增三份證明釣魚台歸屬的歷史文件，以證明日方對釣魚台的主張，大陸外交部發言人林劍12月1日在例行記者會上強調，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，釣魚島主權歸屬歷史經緯清楚，法理依據確鑿。

「這方面的證據，包括日本國內的外交檔案地圖和歷史學者文章比比皆是，日方挖空心思搜羅一些斷章取義，毫無說服力的所謂歷史資料，恰恰證明了日方的非法主張根本站不住腳。」

共同社11月6日報導，日本政府透露，11月14日起，將在東京的虎之門「領土主權展示館」的展板上，新增展示三份歷史文件，證明中國歷史上並不承認釣魚台主權。

大陸《觀察者網》指出，據了解，這三份文件包括：1950年中國外交部討論對日和約的內部文件（提及「尖閣諸島」屬琉球）、1889年清朝駐日官員探查日本的報告，以及1895年清朝割讓台灣的公文及日清會談記錄。

日方稱，前兩份文件已用於其宣傳手冊，第三份則是首次公開，以此論證「中國歷史上不將釣魚台視為領土」。