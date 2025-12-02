快訊

懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回

反日是假的？為何有錢人繼續湧向日本定居

「南萬華教父」昨告別式 義子上演角頭復仇記…昔天道盟主左右手遇襲

陸再度致函聯合國 提請古特瑞斯注意日本正在重新武裝

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國常駐聯合國代表傅聰再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，提請古特瑞斯注意日本早已突破「專守防衛」，正在重新武裝。（路透）
中國常駐聯合國代表傅聰再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，提請古特瑞斯注意日本早已突破「專守防衛」，正在重新武裝。（路透）

就當前中日之爭，中國常駐聯合國代表傅聰再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，呼籲日方向國際社會完整準確回答在台灣問題上的「台貫立場」是什麼？傅雷並提請古特瑞斯注意，日方早已突破「專守防衛」，正在重新武裝。

針對日本首相高市早苗上月初涉台言論，傅聰11月21日致函古特瑞斯。日本駐聯合國代表山崎和之隨後於11月24日致函給古特瑞斯，反駁中國說法。

央視新聞報導，傅聰當地時間12月1日再次致函古特瑞斯，針對山崎和之11月24日致函中有關「無理狡辯言論」予以嚴正批駁，並闡明中國政府立場。

傅雷稱，他此次致函是奉中國政府指示闡明五點立場：

一、當前中日之間存在嚴重分歧的直接原因，是日本首相高市早苗11月7日在國會答辯時，稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示日本會武力介入台灣問題，公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則。

二、包括日本代表致函在內，日方聲稱堅持「一貫立場」。中方近期多次公開質問日方，所謂「一貫立場」到底是什麼？日方到現在仍未給中方以正面答覆。日方能否向國際社會完整準確回答在台灣問題上的「台貫立場」是什麼？

三、日本代表在致函中稱日本堅持專守防衛的被動防禦戰略，高市早苗卻把日本的「存亡危機事態」與「台灣有事」相關聯，暗示對中國動用武力，顯然超出了日方所謂「專守防衛」「被動防禦」的範疇。

四、日本代表在致函中還影射指責他國的國防力量建設。傅聰提請古特瑞斯注意以下事實：日本戰敗以來，日本國內右翼勢力從未停止推動為侵略歷史翻案；多年來日本不斷大幅調整安保政策，日本防衛預算已「十三連增」；日本已修改戰後長期堅持的「武器出口三原則」，開始出口殺傷性武器；日本還圖謀修改「無核三原則」，為引進核武器打開方便之門。很顯然，日方早已突破「專守防衛」，正在重新武裝。

五、日本代表在致函中表示應該努力增進相互理解和合作，但現在最大的挑戰是，高市早苗的言行已嚴重破壞中日互信，損害了中日關係政治基礎。日方如真心想發展穩定的中日關係，就應該明確堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。否則，由此產生的一切後果由日方承擔。

央視新聞稱，該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。

日本 中日關係 聯合國

延伸閱讀

日擬建資料庫 管理外人房產 預計2027年度啟用

高市早苗引用「進擊的巨人」台詞 喊話外資投資日本

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對陸軟弱、台灣更危險

網傳築地餐廳因陸客減少降價 日本查核中心打臉謠言

相關新聞

馬克宏將會習近平 俄烏、台灣議題受矚

法國總統馬克宏明日起將對中國大陸進行為期三日的國是訪問，期間將與大陸國家主席習近平會談，法方稱雙方將就國際熱點問題與合作...

陸再度致函聯合國 提請古特瑞斯注意日本正在重新武裝

就當前中日之爭，中國常駐聯合國代表傅聰再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，呼籲日方向國際社會完整準確回答在台灣問題上的「台貫立...

琉球有事中國有事？北京再打「琉球牌」反制高市言論

中日關係近一個月來日趨緊張，中國大陸要求日本收回「錯誤言論」，還陸續祭出勸退旅遊、停止進口水產、拒買日貨、黃海實彈射擊、四川艦福建艦雙艦合璧，在G20峰會大陸總理李強不見日相高市早苗等等。在這些表象的反擊外，中國大陸醞釀在日本後院大打「琉球牌」的盤算為何？除了學界發展「琉球學」，大連旅順博物館再展出「明諭琉球國王敕」，又企圖證明怎樣的史實？

彭博示警 北京恐向川普提「28點台灣方案」

彭博一日以「中國正準備一分烏克蘭式台灣提案？」為題，發表專欄作家瓦斯瓦尼評論指出，北京正從川普政府提給俄羅斯的烏克蘭和平...

學者：陸不認為台灣能類比烏克蘭

對於中共可能向川普政府提出「廿八點台灣方案」，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，他認為可信度不高，俄烏開戰以來，中方...

俄開放陸公民免簽 可停留30天

在大陸外長王毅訪問俄羅斯之際，俄國昨日宣布，即日起開放大陸公民免簽入境，時間至明年九月十四日止，最長可停留卅天。這是俄方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。