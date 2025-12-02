陸再度致函聯合國 提請古特瑞斯注意日本正在重新武裝

就當前中日之爭，中國常駐聯合國代表傅聰再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，呼籲日方向國際社會完整準確回答在台灣問題上的「台貫立場」是什麼？傅雷並提請古特瑞斯注意，日方早已突破「專守防衛」，正在重新武裝。

針對日本首相高市早苗上月初涉台言論，傅聰11月21日致函古特瑞斯。日本駐聯合國代表山崎和之隨後於11月24日致函給古特瑞斯，反駁中國說法。

央視新聞報導，傅聰當地時間12月1日再次致函古特瑞斯，針對山崎和之11月24日致函中有關「無理狡辯言論」予以嚴正批駁，並闡明中國政府立場。

傅雷稱，他此次致函是奉中國政府指示闡明五點立場：

一、當前中日之間存在嚴重分歧的直接原因，是日本首相高市早苗11月7日在國會答辯時，稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示日本會武力介入台灣問題，公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則。

二、包括日本代表致函在內，日方聲稱堅持「一貫立場」。中方近期多次公開質問日方，所謂「一貫立場」到底是什麼？日方到現在仍未給中方以正面答覆。日方能否向國際社會完整準確回答在台灣問題上的「台貫立場」是什麼？

三、日本代表在致函中稱日本堅持專守防衛的被動防禦戰略，高市早苗卻把日本的「存亡危機事態」與「台灣有事」相關聯，暗示對中國動用武力，顯然超出了日方所謂「專守防衛」「被動防禦」的範疇。

四、日本代表在致函中還影射指責他國的國防力量建設。傅聰提請古特瑞斯注意以下事實：日本戰敗以來，日本國內右翼勢力從未停止推動為侵略歷史翻案；多年來日本不斷大幅調整安保政策，日本防衛預算已「十三連增」；日本已修改戰後長期堅持的「武器出口三原則」，開始出口殺傷性武器；日本還圖謀修改「無核三原則」，為引進核武器打開方便之門。很顯然，日方早已突破「專守防衛」，正在重新武裝。

五、日本代表在致函中表示應該努力增進相互理解和合作，但現在最大的挑戰是，高市早苗的言行已嚴重破壞中日互信，損害了中日關係政治基礎。日方如真心想發展穩定的中日關係，就應該明確堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。否則，由此產生的一切後果由日方承擔。

央視新聞稱，該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。