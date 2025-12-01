聽新聞
0:00 / 0:00

俄開放陸公民免簽 可停留30天

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

在大陸外長王毅訪問俄羅斯之際，俄國昨日宣布，即日起開放大陸公民免簽入境，時間至明年九月十四日止，最長可停留卅天。這是俄方對中方政策的具體回應，大陸已於今年九月十五日起，對俄國試辦免簽。此外，新版中俄雙邊投資協定於十二月一日正式生效實施。

綜合央視、俄通社報導，俄國總統普亭昨日簽署命令，本著對等原則，在二○二六年九月十四日之前，大陸公民可持普通護照免簽前往俄羅斯，作為訪客或以商務目的，觀光旅遊，參加科學、文化、社會政治、經濟、體育活動，以及過境，在俄國停留不超過卅天。法令自簽署當日，即十二月一日生效。

大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭今年九月二日在北京會晤後，大陸外交部宣布，自今年九月十五日至明年九月十四日，對俄國持普通護照人員試行免簽政策。普亭當時表示，俄方將以對等方式回應中方這一友好措施。

第一財經報導，在俄國對陸免簽政策公布後，旅遊平台上前往俄羅斯的機票搜尋量比前一天激增超過八倍，預訂量也大增近五倍。相比大陸其他的歐美航線，目前中俄航線的航班量已超過疫情前水平。今年十月，中俄往返航班量達二○九六班次，年增逾百分之廿四，比疫情前的二○一九年也增加超過百分之六。

俄通社指，今年前九個月，前往俄羅斯的大陸遊客共計一四○萬人次，同比增加百分之二。今年第三季赴俄大陸遊客數量達到最大值，為六十三點一六萬人次。俄國經濟發展部官員表示，俄方已提出到二○三○年吸引五七○萬人次大陸遊客的目標，將占俄國入境遊客總量的百分之卅五。

俄國宣布此一利好政策之際，王毅應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古邀請，一至二日赴俄羅斯舉行中俄第廿輪戰略安全磋商。

針對新版中俄雙邊投資協定，中方稱將為雙向投資提供更高水準的制度保障。條款含投資保護、投資促進、投資便利化及爭端解決等。新版進一步完善投資保護條款，雙向投資的法律確定性增強；納入投資便利化規則等。

俄羅斯 免簽

俄開放陸公民免簽 可停留30天

