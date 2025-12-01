高市引舊金山和約 陸再轟台灣地位未定論

日本首相高市早苗日前援引舊金山和約，表示日本無權認定台灣法律地位的立場，繼續引發中方強烈反應，昨日中共黨媒人民日報發表用以闡述重大問題立場的「鐘聲」評論稱，日本所謂「台灣地位未定」論，無知且誤判，與先前宣稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的錯誤言行如出一轍。

中日僵局下，央視報導，十二月從大陸境內到日本的計畫航班中，超過百分之四十取消，取消數量超過一千九百個。大陸赴日旅客大幅下降，以十一月廿五日為例，當天旅客量比十一月十五日減少約百分之廿三。

鐘聲評論稱，「日本所謂『台灣地位未定』論，是對歷史的無知和現實的誤判」。高市在台灣問題上一錯再錯，暴露其根深柢固的歷史修正主義傾向，折射出其對當今國際政治現實的誤判，再次暴露其突破戰後國際秩序、為日本軍事介入台海預作鋪墊的真實意圖。又稱舊金山和約違反聯合國憲章和國際法基本準則，並反問高市宣稱的「日本又回來了」，是什麼樣的日本。

文章聲稱「台灣問題是中國核心利益中的核心」，正告日本「某些政客」，在台灣問題上玩火者必自焚。

大陸朝鮮半島事務特別代表劉曉明昨也在個人Ｘ上發文，強調大陸從沒承認、接受過「舊金山和約」，中日聯合聲明明確，日方尊重「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」這一立場等。他說，中日四個政治文件對台灣等問題作出明確規定，作為一個整體構成中日關係的政治基礎。

大陸外交部發言人林劍昨就中日關係再次表示，日本在口頭上搪塞敷衍，在行動上一意孤行，中方絕不接受。「在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關」，敦促日方嚴肅對待中方要求，老老實實收回錯誤言論。至於近期日本展示用以證明釣魚台歸屬的歷史文件，林劍回稱，釣魚台及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，日方的非法主張根本站不住腳。