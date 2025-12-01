馬克宏將會習 俄烏、台灣議題受矚

法國總統馬克宏明日起將對中國大陸進行為期三日的國是訪問，期間將與大陸國家主席習近平會談，法方稱雙方將就國際熱點問題與合作展開會談；中方則指，願和法方加強戰略溝通、密切多邊協調，推動中法全面戰略夥伴關係取得新進展。

馬克宏訪陸之際正值俄烏談判，加上中日甫因台灣議題關係緊張，包含法國媒體等外媒都關注「習馬會」是否觸及俄烏情勢和法方對台灣問題的表態。

針對馬克宏此訪，法國愛麗舍宮日前指出，法方將繼續推動法中關係發展，兩國元首將圍繞雙邊關係、國際熱點問題和合作應對全球挑戰等議題展開會談。

大陸外交部發言人林劍昨表示，這是馬克宏第四次對大陸進行國是訪問，也是對習近平在去年中法建交六十周年之際對法國進行歷史性國是訪問的回訪。習近平將和馬克宏舉行會談，共同引領新形勢下中法關係發展，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。大陸國務院總理李強、人大委員長趙樂際將分別與馬克宏舉行會見。

就中法關係，林劍說，中方願和法方一道，以此訪為契機，弘揚中法建交精神、加強戰略溝通、深化務實合作、密切多邊協調，推動中法全面戰略夥伴關係取得新進展，為促進中歐關係健康穩定發展、維護多邊主義和世界和平穩定繁榮作出更大貢獻。

據法媒報導，馬克宏此行除了北京，還將前往四川成都，或涉及新的貓熊租借。

馬克宏到訪前，大陸外長王毅十一月廿七日應約與法國總統外事顧問博納通電話。王毅當時特別向博納重申北京在台灣問題上的立場，提到「日本現職領導人」發表涉台挑釁言論，公然開歷史倒車，侵害中國主權和領土完整。王毅稱，中法作為安理會常任理事國和全面戰略夥伴，應當共同維護二戰勝利成果，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。希望法方繼續堅定恪守一個中國原則。

中方當時發布，博納表示，法方堅持獨立自主外交傳統，堅定不移奉行一個中國政策，理解中方在台灣問題上的正當立場。期待同中方增進相互信任，加強對話協作，共同應對全球治理及經濟失衡等挑戰。

馬克宏上一次是在二○二三年與歐盟執委會主席范德賴恩共同訪陸，此次單獨成行，法國論壇報專欄文章稱，馬克宏希望在中美格局外維持相對獨立的外交路線。港媒南華早報引述愛麗舍宮消息人士稱，馬克宏此行是為探索建構雙邊關係新模式，包括在貿易上尋求再平衡，加強安全與和平領域承諾等。