老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四下探13度

郭台銘長女旗下投資公司出清鴻海持股5180張 套現逾11億元

英國國安顧問北京會王毅 中方提及日本與二戰成果

中央社／ 倫敦1日專電
英國國家安全顧問鮑爾。 法新社
繼今年7月後，英國國家安全顧問鮑爾近日再度低調訪問中國，與中國外交部長王毅會晤，英方再度未發布談話紀要。根據中方資訊，王毅曾談及對日本事務和所謂的第二次世界大戰成果。

中國外交部表示，鮑爾（Jonathan Powell）11月28日在北京與王毅會面，王毅「闡述了中方在涉日問題上的原則立場，希望英方繼續堅守一個中國原則，同中方共同捍衛二戰勝利成果」。

日中關係過去幾週趨於緊張。日本首相高市早苗11月上旬在國會答詢時提到，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。相關言論引發北京不滿，並對日本展開政治、經濟等多管道施壓。

儘管高市早苗同時提到，日本是否及如何行使集體自衛權，仍取決於實際發生的個別具體情況，北京近來持續升高對日施壓態勢，並將日方的涉台言論與北京認知的二戰結果扣連，在北京強推的「一中原則」包裝下，一再向國際宣稱「台灣回歸中國」是二戰重要結果，也是戰後國際秩序重要組成部分。

此外，面對美、英等國，北京當局一再強調中國在二戰期間是「正義的一方」，與美、英等國並肩反抗法西斯和軍國主義。

高市早苗涉台言論引發北京不滿後，中國國家主席習近平11月下旬與美國總統川普（Donald Trump）通話。官媒新華社報導，習近平「闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。

另一方面，在日中外交風波升高前，呼應北京當局今年正式設立法定10月25日「台灣光復紀念日」，中國駐英大使鄭澤光10月向英國媒體投書宣稱，台灣「從來不曾是個國家」，「台灣回歸中國」是二戰重要結果，1971年聯合國大會第2758號決議已「徹底解決包含台灣在內的整個中國的聯合國代表權問題」。

鄭澤光並警告英方「勿忘歷史」，應「堅決捍衛」二戰結果和國際秩序，並循北京主張的「一中原則」，「審慎妥善處理台灣相關議題」。

不同於美、英等國政府的「一中政策」僅「認知到」（acknowledge）、而未「承認」（recognise）或認可北京當局的對台立場，北京主張的「一中原則」視台灣為中國「不可分割的一部分」。

根據中國外交部發布的談話紀要，王毅11月28日曾重申7月在北京與鮑爾會晤時的主張，即英中應保持戰略溝通，英方應「從長遠角度」看待英中關係。

中方並稱鮑爾強調中國在當今世界發揮舉足輕重作用，英國工黨政府願發展「連貫、持久、戰略性」的對中關係。此外，王毅與鮑爾也談及烏克蘭等議題。

自去年7月英國工黨上台執政以來，英國已陸續有外交、財政、能源、商貿等部會大臣，以及科學副大臣訪中；鮑爾則是去年12月初就任國安顧問後，於今年訪中2次。英國首相施凱爾（Keir Starmer）可望於明年初訪中。

北京 外交部 二戰

